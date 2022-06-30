Видео ⟩ Девушка украла деньги из ящика для пожертвований. Воровку засняли на видео

Городище Аронас располагается на склоне Мадоны, и на его территории находятся самые большие травяные лабиринты в Прибалтике, достигающие площади почти в три гектара. Вход в зону отдыха - за пожертвования, посетитель сам выбирает сумму, которую положить в ящик, чтобы владелец территории мог позволить себе содержание обширного лабиринта.

"Пожертвования собираются на топливо, например, чтобы покосить траву. Одно только топливо стоит от 50 до 60 евро. У работника тоже есть дети, и ему надо платить за работу", - говорит Лаурис Галиньш, владелец места отдыха.

Пожертвования других посетителей девушка спрятала под майкой. Кража была зафиксирована камерами видеонаблюдения, и Лаурис Галиньш использовал кадры, чтобы привлечь воровку к ответственности.

Ее родители вернули украденные деньги и извинились за действия своего отпрыска. Владелец зоны отдыха не раскрывает, сколько было украдено:

"Нет, ну родители солидные, ничего плохого о них сказать не могу. Есть люди, которые действительно не могут позволить себе заплатить, и мы ничего не говорим,

но чаще всего "толстосумы" - это еще и те, кто не платит. Даже если не заплатят, ничего страшного, главное, чтобы не воровали".

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке