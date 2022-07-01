Россиянам не рады? В вузах Чехии ограничат места для студентов из РФ

Для российских студентов, которые желают продолжить обучение в сферах, подпадающих под санкционные ограничения, таких как кибернетика или аэронавтика, университет предложил возможность подать заявку в форме письма в ректорат, в котором они дистанцируются от войны России против Украины. С этими письмами они могут обратиться в финансово-аналитическое управление при Минфине Чехии (FAU) за разрешением на продолжение учебы. "Но это лишь один из вариантов", - говорит Оргоникова, ссылаясь на приказ ректораCTU Войтеха Петрачека.

Антипутинское письмо не является условием

"Война осложнила мое пребывание в Чехии. Мой IT-сектор сейчас рассматривается как "техническая поддержка" России. Поэтому каждый день я жду решения о прерывании учебы", - так редакторы новостного сервера HlídacíPes.org передают слова Ильи, российского студента факультета информационных технологий Технологического университета Брно.

При этом многие студенты не согласны с решением властей страны и ректоров университетов, готовых стричь всех под одну гребенку. "Я против войны, которую Россия ведет в Украине и мне неприятно, что меня дискриминируют только из-за моего паспорта", - рассказал DW российский студент Чешского технического университета в Праге, который не захотел называть свое имя.

Протесты в Праге против военных преступлений России ФОТО: DW

Некоторые студенты из РФ готовы воспользоваться подобной возможностью для продолжения обучения по "критическим дисциплинам". Один из них - Никита Ирюпин, который в эти дни получил степень бакалавра в области программной инженерии и намерен учиться дальше. "Я напишу письмо. Но у меня есть преимущество - я здесь со своей семьей", - сказал он DW, добавив, что публично выступает против российской агрессии и поддерживает Украину. Ирюпин также участвовал в организации большой антивоенной демонстрации русского меньшинства в Чехии, которая собрала несколько тысяч человек в центре Праги. "Теперь я буду в списке предателей России", - говорит он.

В то же время Никита Ирюпин признает, что, хотя среди российских студентов явно преобладают противники войны, вышеупомянутое письмо может повлечь за собой проблемы. "Многие студенты опасаются, что письмо может стать достоянием гласности, и тогда российское правительство станет преследовать не только их, но и, возможно, членов их семей, живущих в России. Подобно тому, что произошло с родственниками некоторых противников Кремля, уехавших за границу. Никто из студентов не хочет подвергать опасности свои семьи", - объясняет Никита Ирюпин.

Будут привлечены к ответственности

Иван Преображенский ФОТО: DW

Живущий в Чехии кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, автор еженедельной колонки на DW Иван Преображенский подтверждает: в России существует риск, что студенты, которые напишут подобное письмо, будут привлечены к ответственности. "Максимальное наказание может составить до пяти лет лишения свободы", - рассказал он, ссылаясь на законы, которые в настоящее время обсуждаются или действуют в России. "До сих пор нам неофициально говорили, что этого не произойдет. Однако понятно, что в отношении "опасных студентов" обязательно будут введены некоторые ограничения", - уверен Преображенский. По его информации, в Чешской Республике обучается 8500 студентов из России. "Насколько я знаю, Чехия - единственная страна ЕС, где эти санкции напрямую затрагивают студентов", - говорит он.

Поддержка российских диссидентов продолжается

Некоторые представители украинской общины в Чехии приветствуют ограничения в отношении россиян. "Это шаг в правильном направлении. С одной стороны, россияне должны ощутить последствия действий своего правительства. И если мы не предоставляем России технологии для укрепления ее военной мощи, то мы не должны предоставлять комфортное жилье и обучение ее гражданам, которые также могут быть использованы против нас сейчас или в будущем", - говорит Ленка Вичова, украинка и главный редактор украинского журнала.

Пресс-секретарь МИД Чехии Ленка До рассказала DW, что, несмотря на официальное прекращение выдачи виз гражданам РФ, Чешская Республика продолжит выдавать разрешение на въезд противникам путинского режима, а также любым россиянам в гуманитарных случаях.

Чешская Республика имеет большую традицию поддержки российской демократической оппозиции. В период между двумя мировыми войнами Чехословакия предоставила убежище и поддержку многим тысячам русских, спасавшихся от большевистского режима, а Прага была одним из центров "белой эмиграции" в Европе.