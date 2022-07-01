Битва у Змеиного острова. Как Россия пыталась удержать маленький клочок суши

Это действительно очень маленький остров, на котором практически нет естественных укрытий, а близость берега позволяет обстреливать его из самоходных гаубиц и ракетных систем залпового огня, против которых островное ПВО не очень эффективно. Укрыться на нем от огня очень сложно, а небольшая площадь вынуждает размещать технику и гарнизон скученно.

Карта острова Змеиный ФОТО: BBC

Чтобы удержать остров, потребовалось бы расположить в том же районе группировку военных кораблей для защиты его от обстрелов с земли, либо захватить территорию на берегу рядом с ним, создав "полосу безопасности".

Тем не менее, Россия не оставляла попыток захватить и удержать остров, что приводило к большим потерям.

Военный корабль

Самым известным эпизодом битвы за остров Змеиный стала гибель флагмана российского Черноморского флота, крейсера "Москва". Корабль затонул 14 апреля 2022 года после того, как по нему попали две ракеты украинского берегового противокорабельного комплекса "Нептун".

Корабль находился примерно в полусотне километров к западу от острова. Российские военные утверждают, что он затонул из-за взрыва, который был вызван пожаром на борту.

Гибель корабля стала существенным событием со стратегической точки зрения - ПВО крейсера обеспечивала прикрытие кораблей в этом районе. После того, как "Москва" утонула, остальные корабли Черноморского флота отошли на большее расстояние от берега.

История с крейсером "Москва" и украинскими пограничниками была отражена даже на почтовых марках ФОТО: Getty Images

После этого ценность острова как площадки для противовоздушной обороны только возросла.

Гибель "Москвы" была еще и важным политическим событием. Крейсер прославился событиями самого начала конфликта, когда российские силы захватили остров.

Тогда 24 февраля с борта крейсера к украинским защитникам обратились с предложением сдаться. Украинцы ответили отказом, который содержал нецензурную брань. После этого крейсер обстрелял Змеиный. Украинские военные, служившие на острове Змеиный, как выяснилось впоследствии, попали в плен. Позднее их обменяли на пленных россиян.

Переговоры пограничников, их нецензурный ответ российским морякам стали впоследствии мемом. Украинская почта выпустила марку, посвященную этим событиям.

Морские потери

Помимо крейсера "Москва", возле острова Змеиный было подбито или потоплено еще несколько плавсредств.

2 мая, как сообщили украинские военные, возле острова ударами с беспилотников TB2 Bayraktar были подбиты два патрульных катера проекта 03160 "Раптор" и десантный корабль проекта 11770 "Серна".

Удары с беспилотников, снятые бортовой камерой, были впоследствии опубликованы в интернете.

Записи ударов с воздуха по Змеиному часто выкладывали в интернет ФОТО: BBC

Точное число и окончательный результат этих ударов установить трудно даже по прошествии нескольких недель. В интернете фигурируют разные цифры, но документально подтверждены попадания по двум "Рапторам" и одной "Серне".

В интернете впоследствии появились фотоснимки борта некоего судна с большой пробоиной. При этом утверждалось, что это якобы потопленный и поднятый впоследствии со дна российский десантный корабль.