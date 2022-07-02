Налоговый Мордор Bolt не подходит для Эстонии

Начало исследования про налогообложение в компании Bolt читайте в предыдущей статье:

История Микка Салу в сегодняшней газете показывает, что Bolt не заботит и эстонская налоговая система, поскольку он оставляет неоплаченными налоги за работу курьеров-развозчиков еды. То, что уничижительное словосочетание Bolt и Wolt, когда-то возникшее, здесь не уместно, видно по тому, что Wolt заключает трудовые договоры с курьерами и платит подоходный налог. Bolt, напротив, использует удивительную схему уклонения от уплаты налогов.

Bolt рассматривает курьеров не как сотрудников, а как независимых поставщиков услуг. При этом большинство курьеров являются частными лицами, они даже не имеют статуса OÜ или FIE. Платят ли они налоги, и как, на взгляд Bolt, его не касается. Поскольку многие курьеры вовсе являются иностранцами, знания которых о местных налоговых обязательствах далеко не полное, можно сделать вывод, что налоги фактически не платятся. Это дает Bolt конкурентное преимущество перед добросовестными компаниями.

Объяснения Bolt довольно запутаны, доходя до того, что, возможно, это рестораны и кафе, в которых заказывается еда, должны платить налоги за курьеров.

Делая выводы из этой истории, мы должны подчеркнуть два аспекта. Во-первых, это репутация честного налогоплательщика, которая, по-видимому, не заботит Bolt, а во-вторых, это роль государства и налоговой инспекции в сборе налогов и обеспечении честной налоговой конкуренции.

Хотя в Налогово-таможенном департаменте отвечают на вопросы журналиста очень немногословно, принципиальная позиция в сказанном есть. Деньги, которые получают курьеры Bolt, – это налогооблагаемый доход, считает чиновник. Следовательно, они должен облагаться налогом как доход от заработной платы, чего не было сделано.

Ни в коем случае страна не должна принимать предложенную Bolt, мягко говоря, странную трактовку налогообложения, напротив, она должна быть оспорена, например, в суде, для прояснения ситуации.

Ссылки в статье на то, что "потому что Bolt – гордость Эстонии, а в Bolt полно влиятельных людей" звучат особенно неприглядно, из-за чего эту тему трогать не хотят. В любом случае страна не должна мириться с, мягко говоря, странной налоговой трактовкой Болта, а должна быть оспорена в суде, например, для прояснения ситуации.

Кстати, пару лет назад Bolt попросил у государства кредит на помощь в связи с корона-кризисом, но он его не получил. Может показаться, что отсталое правительство просто не понимает современного начинающего бизнеса. Однако компания Bolt, которая набирает сотрудников со всего мира, получила помощь с зарплатами от Эстонии – именно помощь с зарплатами, что очень показательно в свете сегодняшней статьи.

В сфере такси Bolt пытался проскочить не только не соблюдая языковые требования, но и не заботясь о карте транспортного средства, необходимой для обычного поставщика услуг такси. Аргумент Bolt заключался в том, что он предоставляет не услуги такси, а на самом деле услуги информационного общества.

Очевидно, стартапу действительно следует быть пионером в переменах во многих отношениях, но подрыв собственного государства не должен входить в их число. Многие предприятия, в том числе доля в Bolt, принадлежали Маркусу Виллигу через OÜ Mordor Management. Возможно, это имя когда-то было дано в шутку. Но в свете войны на Украине мы все знаем, кого и какое мышление мир называет Мордором. У нас здесь должен быть честный, основанный на налогах бизнес, а не Мордор.