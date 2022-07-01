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Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Коронавирус в Европе: число случаев за месяц увеличилось втрое

Коронавирусное отделение в Северо-Эстонской региональной больнице, 02.03.2022 ФОТО: Sander Ilvest

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в четверг, 30 июня, что ожидает этим летом высокий уровень Covid-19 в Европе, и призвала страны внимательно следить за распространением вируса, поскольку число случаев заболевания за последний месяц утроилось.

"Поскольку страны европейского региона отменили ранее действовавшие социальные меры, летом вирус будет распространяться на высоком уровне, - заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. - Этот вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его искать. Он все еще распространяется, все еще меняется и все еще уносит жизни".

По мере того, как более легкий, но более заразный подвариант омикрон BA.5 распространяется по континенту, в 53 странах Европейского региона ВОЗ в настоящее время ежедневно регистрируется чуть менее 500 000 случаев заражения, следует из данных организации.

В конце мая в регионе в среднем регистрировалось 150 000 случаев заражения в день.

Австрия, Кипр, Франция, Германия, Греция, Люксембург и Португалия - страны с самым высоким уровнем заражения, почти во всех странах региона наблюдается рост числа случаев.

После регистрации от 4 000 до 5 000 смертей в день на протяжении большей части зимы в Европе сейчас наблюдается около 500 смертей в день, что примерно соответствует уровню лета 2020 года.

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