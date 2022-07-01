Коронавирус в Европе: число случаев за месяц увеличилось втрое

"Поскольку страны европейского региона отменили ранее действовавшие социальные меры, летом вирус будет распространяться на высоком уровне, - заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. - Этот вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его искать. Он все еще распространяется, все еще меняется и все еще уносит жизни".

По мере того, как более легкий, но более заразный подвариант омикрон BA.5 распространяется по континенту, в 53 странах Европейского региона ВОЗ в настоящее время ежедневно регистрируется чуть менее 500 000 случаев заражения, следует из данных организации.

В конце мая в регионе в среднем регистрировалось 150 000 случаев заражения в день.

Австрия, Кипр, Франция, Германия, Греция, Люксембург и Португалия - страны с самым высоким уровнем заражения, почти во всех странах региона наблюдается рост числа случаев.

После регистрации от 4 000 до 5 000 смертей в день на протяжении большей части зимы в Европе сейчас наблюдается около 500 смертей в день, что примерно соответствует уровню лета 2020 года.