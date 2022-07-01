Фото, видео ⟩ Ночной обстрел Одессы: погибли не менее 21 человека, включая ребенка

"По Одесщине нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации по направлению с Черного моря. Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая - в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоэтажном доме полностью разрушена лестничная клетка высотой в девять этажей", - говорится в сообщении оперативного командования ВСУ "Юг". Как пишет издание "Страна" со ссылкой на командование ВСУ "Юг", самолеты войск РФ Ту-22 выпустили три ракеты Х-22.

Люди погибли в жилом доме и на базе отдыха. В девятиэтажке, где погибли 16 человек, спасатели закончили работу, но на базе отдыха она продолжается - под завалами еще могут быть люди, сообщают местные власти.

В числе раненых шесть детей и беременная женщина, спасены из-под завалов восемь человек, из них три ребенка, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Одесское издание "Думская" сообщает, что суббота, 2 июля, объявлено в области траурным днем.

В четверг российские войска также выпустили две ракеты по Одесской области, но тогда обошлось без повреждений и жертв.