Пт, 1.07.2022
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Милла Йовович, голливудская актриса

Зеленский: украинское электричество частично заменит российский газ для ЕС

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ФОТО: AP/Scanpix

Экспорт электроэнергии Украины в Европейский Союз (ЕС) может частично заменить российский газ, потребляемый ЕС, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"В нашем сближении с Евросоюзом сделан еще один значимый шаг - Украина начала значительный экспорт электроэнергии на территорию ЕС, Румынию. И это только первый этап. Мы собираемся наращивать поставки. За счет украинской электроэнергии может быть заменена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что это вопрос не только экспортной прибыли Украины, но и безопасности для всей Европы.

Президент напомнил, что Украина присоединилась к общей энергосистеме ЕС уже после начала войны. "Украина делает вещи, которые казались невозможными", - добавил он.

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