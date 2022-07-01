Зеленский: украинское электричество частично заменит российский газ для ЕС

"В нашем сближении с Евросоюзом сделан еще один значимый шаг - Украина начала значительный экспорт электроэнергии на территорию ЕС, Румынию. И это только первый этап. Мы собираемся наращивать поставки. За счет украинской электроэнергии может быть заменена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что это вопрос не только экспортной прибыли Украины, но и безопасности для всей Европы.

Президент напомнил, что Украина присоединилась к общей энергосистеме ЕС уже после начала войны. "Украина делает вещи, которые казались невозможными", - добавил он.