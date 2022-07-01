Шольц призывает снять санкции с российского транзита в Калининград

Шольц указал, что "Европейский союз отвечает за согласование необходимых рамок и правил" в отношении перевозки грузов из России в ее эксклав, который граничит не с Россией, а только с государствами-членами ЕС Литвой и Польшей.

"Конечно, эти правила должны быть сформулированы с учетом того, что речь идет о движении между двумя частями России", - сказал Шольц. Он предположил, что санкции ЕС в отношении отдельных групп российских товаров в данном случае не могут быть применены, поскольку товары не ввозятся в Евросоюз, а пересекают блок только транзитом.

В настоящее время официальные лица ЕС обсуждают с Литвой исключение из санкционного режима, разрешающее транзит российских товаров, подпадающих под санкции, в Калининград, пишет Politico.

"Я считаю, что все вовлеченные стороны сейчас очень стараются создать динамику деэскалации", - сказал Шольц.

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что 17 июня вступили в силу санкции ЕС в отношении импорта и транзита российской стали и других изделий из железа на территории блока. Такой запрет включен в четвертый пакет санкций ЕС, принятый 15 марта. Транзитные ограничения распространяются на те группы товаров, на которые распространяются санкции, ограничений на транзит пассажиров и других грузов не установлено. Несмотря на это, российские официальные лица называют существующие ограничения из-за санкций ЕС "блокадой" Калининграда.