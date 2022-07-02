Закаливание и другие приемы, как использовать лето в свою пользу

Не пугайтесь прохладных дней

Воздушные ванны означают пребывание на свежем воздухе в купальнике, нижнем белье или голым - они также закаляют организм. Кроме того, наилучший эффект воздушные ванны оказывают именно в прохладное время, когда температура воздуха находится в пределах от +17 до +20 0С. Рекомендуется начинать с 5-10 минут, постепенно увеличивая это время до часа. Так как воздушные ванны не требуют физических усилий, во время них можно сделать небольшую зарядку - подойдет утренняя гимнастика, упражнения на глубокое дыхание или йога, а для достижения эффекта закаливания рекомендуется контрастный душ после воздушных ванн.

Откажитесь от обуви!

Ходьба босиком активизирует даже мельчайшие мышцы стопы, отвечающие за равновесие, опорную функцию тела и осанку. На стопах имеется бесчисленное количество нервных окончаний, стимуляция которых улучшает кровообращение и снижает мышечное напряжение. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется ходить босиком по различным поверхностям - траве, песку, гравию, гальке.

Выполняйте упражнения в озере или море

В этом сезоне обязательно стоит воспользоваться возможностью искупаться в озере, реке или море. Это нужно делать регулярно и продолжать плавать осенью как можно дольше. "Если вода кажется холодной, чтобы начать закаляться, достаточно будет сначала просто ненадолго погрузиться в воду. В свою очередь, плавание, прыжки или просто движения в воде не только улучшат самочувствие, но и снизят стресс и усталость", – советует фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.

Ритуал растирания по утрам

Для укрепления защитных сил организма после душа рекомендуется растираться полотенцем из е грубой ткани. Это поможет стимулировать рецепторы кожи и улучшит кровообращение. "Важно растирать в правильном направлении от периферии к центру - начинать со стоп, а затем полотенцем постепенно переходить к верхней части тела, не забывая массировать пальцы рук и ног и между пальцами, мочки ушей и кожу головы, потому что там находится много точек, активизирующих организм", - подчеркивает фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.

Активность как вклад в здоровье

Организм способен приспосабливаться даже к самым непростым обстоятельствам и работает по принципу "используй или теряй". Тренер Карлис Ванагс говорит: "Если не используем тело полноценно, оно приспосабливается к малоподвижным условиям и начинает функционировать неэффективно. Поэтому в течение дня следует находить время хотя бы для минимальной физической активности, например, ходьбы по 7000-10000 шагов, и не менее 1,5 часов в неделю уделять тяжелым физическим нагрузкам (3 тренировки по 30 минут или 2 тренировки по 45 минут). Такой объем активности обеспечит эффективное функционирование мышц и органов, а также будет способствовать полноценному развитию и поддержанию физической работоспособности. Однако важно не перегружать себя, нагрузка должна быть умеренной, чтобы во время занятий ускорился обмен веществ и дыхание, что обеспечит дополнительный приток кислорода и в результате человек получит больше энергии". Также тренер напоминает, как важно помнить об отдыхе и восстановлении после тренировки, чтобы не ослабить приобретенные защитные силы организма: "Если после интенсивной тренировки вам не удалось поспать 7-9 часов, во время тренировки на следующий день рекомендую снизить физическую нагрузку как минимум на 40%".

Важно! Достаточное потребление воды снижает риск получения травм и позволяет тренироваться более эффективно. Как только количество воды в организме уменьшится на 2%, это может снизить работоспособность организма до 25%. Поэтому пить воду необходимо как до, так и во время тренировки (рекомендуется выпивать около 200 мл воды каждые 15-20 минут), а также после тренировки.