LAMPA ⟩ Традиционная прожарка политиков: комики "жарят" Ненашеву, Плешса, Таварса и Муйжниеце
По традиции в заключении фестиваля общения LAMPA - его самое жаркое мероприятие. Встречайте, "прожарка политиков".
По традиции в заключении фестиваля общения LAMPA - его самое жаркое мероприятие. Встречайте, "прожарка политиков".
Формула остается прежней: на сцене - яркие политики и четыре остроумных комика, давние друзья Фестиваля фестиваля LAMPA – Рудольф Кугренс, Анете Консте, Эдгар Балиньш и Янис Кронис. Разжигает огонь и добавляет специи - Янис Скутелис.
Политики: