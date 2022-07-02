Сб, 2.07.2022
Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова "большой мохнатый шмель. Максим Галкин, телеведущий и шоумен
Максим Галкин, телеведущий и шоумен

LAMPA ⟩ Традиционная прожарка политиков: комики "жарят" Ненашеву, Плешса, Таварса и Муйжниеце

Прожарка политиков, 2021 год ФОТО: Publicitātes foto

По традиции в заключении фестиваля общения LAMPA - его самое жаркое мероприятие. Встречайте, "прожарка политиков". 

Формула остается прежней: на сцене - яркие политики и четыре остроумных комика, давние друзья Фестиваля фестиваля LAMPA – Рудольф Кугренс, Анете Консте, Эдгар Балиньш и Янис Кронис. Разжигает огонь и добавляет специи - Янис Скутелис.

Политики:

  • Антонина Ненашева, депутат Рижской думы, "Прогрессивные";
  • Эдгар Таварс, депутат 13-го Сейма, Латвийская зеленая партия; 
  • Артур Том Плешс, министр охраны среды и регионального развития, "Для развития/ За!";
  • Анита Муйжниеце, министр образование, "Консервативные". 

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