"Они - граждане страны-агрессора". Украина ввела визовый режим для россиян - как он будет работать?

Большинство участников теробороны, по ее словам, говорили между собой по-русски. Но Катя так и не решилась признаться им, что она из России: "В тот момент я не рассказала. Я скорее не хотела проходить через это… Тут даже не страх. Там была одна русская девочка из России. И, наверное, я не говорила, что я русская, потому, что я, глядя на нее, испытывала что-то такое, что испытывали другие. И я не хотела, чтобы это испытывали по отношению ко мне".

Она пробыла в теробороне несколько недель, а потом заболела. В какой-то момент из-за многочисленных обстрелов ей пришлось переехать, но она старалась обходить блокпосты из-за своего российского паспорта. Поэтому она шла из одной части Киева в другую пешком, а ее друг в это время ехал на машине с ее вещами и котом.

Часть документов Кати один из ее друзей после начала войны увез для сохранности в Ирпень - потому что там был сейф, объясняет она. "И помню, в какой-то момент он сказал: "Все, там машины с расстрелянными семьями. Туда нельзя". И до сих пор часть документов не могут оттуда забрать", - рассказывает она.

Ее вид на жительство в Украине просрочился в прошлом году, и сейчас она находится в стране в нелегальном статусе - во многом, как она говорит, по вине российского посольства.

Ей нужно было продлить вид на жительство в июле 2021 года, но у нее заканчивался загранпаспорт, и она сначала решила сделать новый: "Я была уверена, что двух-трех месяцев мне с головой хватит, чтобы получить новый загранник".

В итоге новый загранпаспорт был готов только в феврале 2022 года, незадолго до начала войны, и вид на жительство к этому времени уже был просрочен: "Они [посольство] постоянно закрывались на ковид, у них постоянно были отключены телефоны, дозвониться им можно было только на горячую линию, и там тебя посылали все время и говорили что ничем помочь не могут".

Из-за просроченного вида на жительство Катя обратилась за помощью в подготовке документов в фирму, которая этим занимается.

"В итоге мне позвонили оттуда за день до войны и сказали: сейчас время неспокойное, давайте через полгода попробуем [податься на внж]", - рассказывает она.

Сейчас Катя не понимает, как будет на нее влиять введенный 1 июля визовый режим. В украинской погранслужбе Би-би-си сказали, что с просроченными ВНЖ пускать в страну не будут "до отдельного решения по этому поводу".

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