"Они - граждане страны-агрессора". Украина ввела визовый режим для россиян - как он будет работать?

Россияне смогут получить стандартные типы виз - транзитные (B), краткосрочные (С) и долгорочные (D). Электронные визы по упрощенной процедуре и с более низким консульским сбором они получить не смогут, уточнили в украинском МИД."Хотя для россиян будет стандартная процедура выдачи виз, но, конечно, будет более тщательная проверка. Мы понимаем, что мы в состоянии полномасштабной войны, их граждане воюют на территории Украины", - сказал Би-би-си спикер украинского МИД Олег Николенко.
При этом он прогнозирует, что, несмотря на войну, россияне все равно будут обращаться за украинскими визами.
"Уже есть обращения за визами, но их немного. После 1 июля будет более понятна картина и будет определенная статистика", - предположил он.
"Может быть, визовый режим будет кстати"
Москвичка Алина (имя изменено по ее просьбе) долгое время встречалась с украинцем и в какой-то момент даже перевезла в Украину свою собаку, чтобы та не оставалась надолго одна в Москве.
Они встречались с парнем только на территории Украины, потому что он, по ее словам, "не ездил в Россию по политическим соображениям".
Сама Алина приезжала в Украину и жила там по несколько месяцев, а потом снова возвращалась в Россию. "Переезжать не хотела, потому что была глупая москвичка и выбирала велодорожки вместо свободы", - говорит она.
Последний раз она была в Украине в декабре 2021 года, а потом они с парнем улетели зимовать на Бали. Именно там они находились, когда началась война.
Парень Алины сразу улетел домой в Украину - в первый же день войны, а через какое-то время вступил в ВСУ и ушел на фронт.
Спустя примерно месяц после начала войны их отношения закончились по его инициативе, а ее собака в итоге осталась у его родителей.
Теперь Алина не может попасть в Украину, чтобы забрать собаку. Вида на жительство в стране у нее не было, а при попытке перейти границу с российским загранпаспортом украинские пограничники ее не пустили.
"Так что, может быть, визовый режим будет кстати", - добавляет она.
Гарантий въезда нет
МИД Украины подчеркивает, что наличие виз никак не гарантирует россиянам въезд в страну. Пограничники будут рассматривать каждый случай отдельно, и на границе придется обосновать цель поездки.
В минувшем году в Украину въехали полмиллиона россиян, но после 24 февраля поток "очень существенно упал", рассказал Би-би-си представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.
Пограничники напоминают, что для пересечения границы россияне должны показывать визу, паспорт, не иметь запрета на въезд, иметь финансовое обеспечение пребывания, а самое главное - доказать цель визита.
"Если не будет хоть одного пункта, то будет отказ", - отмечает Демченко. По его словам, у россиян, имеющих вид на жительство в Украине, не будут требовать визы. "Но и виза, и разрешение не гарантируют въезд", - говорит он.
"Поскольку они [россияне] - граждане страны-агрессора, то проверка происходит усиленно, так будет и после введения визового режима", - подчеркнул представитель украинской погранслужбы.
Российские власти, комментируя введение Украиной виз для россиян, заявляли, что ответные меры вводить не собираются.
"Решение Украины о визовом режиме в отношении граждан РФ - это провокация. Мы не будем этим заниматься", - заявил 17 июня Интерфаксу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"А зачем? У нас там масса родственников на Украине, людей, которые рассчитывают на нашу помощь. Представьте, что мы будем заниматься тем же самым", - сказал он в ответ на вопрос, собирается ли Москва ввести визовый режим для украинцев.
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