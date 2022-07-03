Галкин показал подписчикам закат в Юрмале

Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что находится с Аллой Пугачевой и детьми в Латвии. Артист показал в сторис юрмальский закат. На видео он обратился к группе людей, среди которых была и Алла Пугачева, чтобы они его подождали.

ФОТО: Кадр из видео

ФОТО: Кадр из видео

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Алла Пугачева с детьми была замечена на пляже в Юрмале. В августе у Максима Галкина запланированы концерты в Латвии.

Алла Пугачева и Максим Галкин приезжают в Латвию летом не в первый раз. Много лет звездная пара арендовала виллу в Юрмале. Сейчас ходят слухи, что знаменитости снимают апартаменты или давно приобрели свой дом в курортном городе. Последний раз они появлялись в Латвии до пандемии.

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