Линдси Лохан тайно вышла замуж

"Я поражена тем, что ты мой муж", - написала актриса под фото в соцсетях. Официально пара не объявляла о свадьбе.

Избранника Линдси Лохан зовут Бадер Шаммас, он - финансист из Кувейта. Известно, они встречаются уже около двух лет, а в ноябре прошлого года пара объявила о помолвке.

С бадером актриса познакомилась в Дубае, где живет уже целы× 8 лет. Почему пара решила не устраивать пышных торжеств и действительно ли официально зарегистрировала свои отношения, пока неизвестно.