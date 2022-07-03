Линдси Лохан тайно вышла замуж
36-летняя голливудская актриса Линдси Лохан (Lindsay Lohan) сообщила, что вышла замуж, пишет WomanHit.ru.
36-летняя голливудская актриса Линдси Лохан (Lindsay Lohan) сообщила, что вышла замуж, пишет WomanHit.ru.
"Я поражена тем, что ты мой муж", - написала актриса под фото в соцсетях. Официально пара не объявляла о свадьбе.
Избранника Линдси Лохан зовут Бадер Шаммас, он - финансист из Кувейта. Известно, они встречаются уже около двух лет, а в ноябре прошлого года пара объявила о помолвке.
С бадером актриса познакомилась в Дубае, где живет уже целы× 8 лет. Почему пара решила не устраивать пышных торжеств и действительно ли официально зарегистрировала свои отношения, пока неизвестно.
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