Тело погибшего в канале и двое несовершеннолетних на SUP-доске в море: сводка VUGD за субботу

В жаркий день спасателям пришлось спешить на помощь нескольким отдыхающим-лихачам. В Рижском заливе в Юрмале двое несовершеннолетних заплыли в воду на SUP-доске и удалились от берега настолько, что не смогли добраться до него самостоятельно. Спасатели доставили людей на берег на катерах.

В свою очередь, ночью в Даугаве у Каменного моста в Риге в воде находился человек, который не мог самостоятельно выбраться на берег. Спасатели доплыли до человека на лодке, доставили его на берег и передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.

Кроме того, в Риге спасатели вытащили из Биекенгрависа и доставили на берег тело погибшего.

За прошедшие сутки с 06:30 2 июля до 6:30 3 июля в VUGD поступило 52 вызова: восемь на пожары, 30 - на спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.