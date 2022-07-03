Вс, 3.07.2022
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Александр Лукашенко, президент Беларуси

Шойгу сообщил об "освобождении Луганской народной республики"

Министр обороны России Сергей Шойгу ФОТО: TASS/LETA

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об "освобождении" самопровозглашенной Луганской народной республики, пишет "Медуза".

Министр проинформировал об установлении полного контроля над городом Лисичанск и близлежащими населенными пунктами Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора, сообщает министерство.

"Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра", - говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

ВСУ пока никак не комментировали эти сведения.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта.

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