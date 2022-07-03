Шойгу сообщил об "освобождении Луганской народной республики"
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об "освобождении" самопровозглашенной Луганской народной республики, пишет "Медуза".
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об "освобождении" самопровозглашенной Луганской народной республики, пишет "Медуза".
Министр проинформировал об установлении полного контроля над городом Лисичанск и близлежащими населенными пунктами Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора, сообщает министерство.
"Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра", - говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.
ВСУ пока никак не комментировали эти сведения.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта.
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