Пн, 4.07.2022
Для меня принципиально важно, что украинская армия - это армия, которая воюет за людей. Герман Баринов, доброволец в украинской армии
Герман Баринов, доброволец в украинской армии
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  • Галкин в Юрмале, Водонаева под душем, а Литвинова встретила Гребенщикова

Фото ⟩ Галкин в Юрмале, Водонаева под душем, а Литвинова встретила Гребенщикова

ФОТО: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. 

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