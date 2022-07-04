Фото ⟩ Галкин в Юрмале, Водонаева под душем, а Литвинова встретила Гребенщикова
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Максим Галкин гулял по Юрмале
Винтажная Ким Кардашьян
Анна Седокова поздравляла мужа с днем рождения
Алена Водонаева под душем
Настя Ивлеева гладила собаку
Элина Глузунова была в дороге
Лолита Милявская хвасталась своими помидорами
Рената Литвинова встретила Бориса Гребенщикова
Яна Кошкина и спортивная машина
Элина Пакалне делала новый макияж
Интарс Бусулис пел
Наталья Рудова отдыхала
Амината выступала вместе с Доном
Богемная жизнь Маши Миногаровой
Ольга Орлова каталась на яхте
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