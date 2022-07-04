Интересуетесь работой СМИ и хотите попробовать свои силы? Приходите на летний Медийный Марафон

Цель этого марафона : познакомить активных жителей Латвии и профессиональных журналистов, обменяться опытом и найти общие темы! После краткого, но интенсивного совместного обучения все желающие получат возможность внести свой вклад в содержание латвийских СМИ на русском языке.

"Сегодня медиа ищут новые форматы, инструменты и… таланты. Наш латвийский летний марафон как раз станет таким местом встречи профессионалов и активных людей, которые интересуются сферой медиа и хотят в ней работать в это сложное для журналистики время. Я также очень рада, что нашими преподавателями станут профессиональные журналисты ведущих СМИ Латвии", - отмечает директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога .

Что мы предлагаем:

Что мы ждем:

Количество мест ограничено. Заявки принимаются до 15 июля 2022 года включительно.

ПРОГРАММА

День первый, 19 июля с 15:00-18:00

15:00 Марафон открывается, сбор и регистрация

15:05 Приветственное слово. Распорядок работы (Представитель Балтийского центра развития СМИ Виктория Терентьева)

15:10 Круг знакомств

15:15 Роль журналистики в эпоху всеобщей растерянности. Чего хочет главный редактор? (Журналист и главный редактор издания "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов)

15:45 Мастер-класс. Как рассказывать интересные истории и проверять информацию в социальных сетях? (Журналист и ведущая программ rus.LSM.lv Алёна Борисова)

16:25 Мастер-класс. Журналистика данных и почему это важно сейчас? (Эксперт в области журналистики данных и фактчекинга Ника Алексеева)

17:00 Презентация. Что такое питчинг и как его делать? Простые инструменты для презентации своей идеи (Телепродюсер и журналист Валерия Михайлова, Эстония)

17:40 Завершение дня. Домашнее задание: продумайте свою идею для своего материала и сделайте прямое предложение интересующему вас изданию по предложенному шаблону.

17:40 – 18:00 Дискуссия. Вопросы-ответы по содержанию семинаров или домашнему заданию.

Второй день, 26 июля c 10:00-13:00

10:00 Марафон открывается, сбор и регистрация

10:05 Приветственное слово. Распорядок работы (Представитель Балтийского центра развития СМИ Виктория Терентьева)

10:10 Мастер-класс. Работа с видео и фото для СМИ. Лайфхаки и база (Главный редактор rus.tvnet.lv Эрика Сташкевич)

10:50 Мастер-класс. Структура материала. Как работать с текстом (Rus.delfi.lv)

11:30 Мастер-класс. Хороший материал VS Плохой материал на примере городской журналистики (Главный редактор портала Chayka.lv Инна Плавока)

12:15 – 13:00 Презентации питчей и отбор идей. Комментарии представителей СМИ.

Патронажный этап работы с авторами:

После питчинга редакции работают с выбранными авторами в своем темпе. Август и сентябрь: промежуточные онлайн-встречи.