Пн, 4.07.2022
Следует ли поддерживать привычную температуру в каждой из комнат дома зимой, или же в некоторых из них может быть чуть прохладнее. Клаус Мюллер, глава Федерального агентства по сетям
Клаус Мюллер, глава Федерального агентства по сетям
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  • Интересуетесь работой СМИ и хотите попробовать свои силы? Приходите на летний Медийный Марафон

Интересуетесь работой СМИ и хотите попробовать свои силы? Приходите на летний Медийный Марафон

ФОТО: Балтийский центр развития СМИ

Балтийский центр развития СМИ приглашает всех желающих принять участие в летнем медийном марафоне "Гражданские журналисты для СМИ", который состоится в виртуальной среде Zoom 19 и 26 июля и заочно продлится до конца сентября 2022 года.

Цель этого марафона: познакомить активных жителей Латвии и профессиональных журналистов, обменяться опытом и найти общие темы! После краткого, но интенсивного совместного обучения все желающие получат возможность внести свой вклад в содержание латвийских СМИ на русском языке.

"Сегодня медиа ищут новые форматы, инструменты и… таланты. Наш латвийский летний марафон как раз станет таким местом встречи профессионалов и активных людей, которые интересуются сферой медиа и хотят в ней работать в это сложное для журналистики время. Я также очень рада, что нашими преподавателями станут профессиональные журналисты ведущих СМИ Латвии", - отмечает директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога.

Партнеры проекта: rus.LSM.lv, rus.TVNET.lv, rus.delfi.lv, Chayka.lv.

Что мы предлагаем:

  • Два дня семинаров 19 и 26 июля в виртуальной среде Zoom;
  • Общение с опытными редакторами латвийских средств массовой информации, которые помогут довести вашу идею публикации до идеала;
  • Гонорарный фонд – все опубликованные материалы будут оплачены;
  • Новые практические навыки, которые помогут вам добиться успеха и в других сферах;
  • Новые знакомства и контакты в латвийских медиа.

Что мы ждем:

  • Любознательность и готовность выслушать разные точки зрения;
  • Идеи, как и в какую сторону нужно развивать наши медиа и готовность это обсуждать;
  • Намерение пройти обучение до конца и получить вознаграждение за эту работу.

Регистрация на Медийный Марафон: https://forms.gle/p5kxEEy4sqirkE53A.

Количество мест ограничено. Заявки принимаются до 15 июля 2022 года включительно.

ПРОГРАММА

День первый, 19 июля с 15:00-18:00

15:00 Марафон открывается, сбор и регистрация

15:05 Приветственное слово. Распорядок работы (Представитель Балтийского центра развития СМИ Виктория Терентьева)

15:10 Круг знакомств

15:15 Роль журналистики в эпоху всеобщей растерянности. Чего хочет главный редактор? (Журналист и главный редактор издания "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов)

15:45 Мастер-класс. Как рассказывать интересные истории и проверять информацию в социальных сетях? (Журналист и ведущая программ rus.LSM.lv Алёна Борисова)

16:25 Мастер-класс. Журналистика данных и почему это важно сейчас? (Эксперт в области журналистики данных и фактчекинга Ника Алексеева)

17:00 Презентация. Что такое питчинг и как его делать? Простые инструменты для презентации своей идеи (Телепродюсер и журналист Валерия Михайлова, Эстония)

17:40 Завершение дня. Домашнее задание: продумайте свою идею для своего материала и сделайте прямое предложение интересующему вас изданию по предложенному шаблону.

17:40 – 18:00 Дискуссия. Вопросы-ответы по содержанию семинаров или домашнему заданию.

Второй день, 26 июля c 10:00-13:00

10:00 Марафон открывается, сбор и регистрация

10:05 Приветственное слово. Распорядок работы (Представитель Балтийского центра развития СМИ Виктория Терентьева)

10:10 Мастер-класс. Работа с видео и фото для СМИ. Лайфхаки и база (Главный редактор rus.tvnet.lv Эрика Сташкевич)

10:50 Мастер-класс. Структура материала. Как работать с текстом (Rus.delfi.lv)

11:30 Мастер-класс. Хороший материал VS Плохой материал на примере городской журналистики (Главный редактор портала Chayka.lv Инна Плавока)

12:15 – 13:00 Презентации питчей и отбор идей. Комментарии представителей СМИ.

Патронажный этап работы с авторами:

После питчинга редакции работают с выбранными авторами в своем темпе. Август и сентябрь: промежуточные онлайн-встречи.

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