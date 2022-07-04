Военный эксперт: Путин попытается спровоцировать НАТО, чтобы сделать войну мировой

"Путин хочет легитимизировать себя, вернувшись на вершину Олимпа. Как это сделать? Нужно спровоцировать НАТО. Нужно поднять масштабы войны до мировой. Как это сделать? Только через участие НАТО на войне", - говорит полковник в отставке.

"Литва является одним из членов альянса. Так что, если России удастся спровоцировать НАТО на первый выстрел в результате всех этих военных, политических и экономических угроз, он поднимет уровень войны до мировой.

Он объявит альянс самым агрессивным блоком на планете, раструбит во всех организациях о том, что Россия подверглась нападению, и тут же предложит переговорный процесс по урегулированию этой кризисной ситуации",

- сказал Жданов.

"Ни Киев, ни наш президент [Владимир Зеленский] больше не будут участвовать в переговорах. Этим будут заниматься мировые лидеры. Вот чего пытается добиться Путин.

Ни при каких обстоятельствах он не пойдет воевать с НАТО, потому что понимает, что силы не равны. И в этом контексте, я думаю, маловероятно, что Россия сделает первый выстрел".

30 июня стало известно, что транзит из России в Калининградскую область через Литву в течение нескольких дней может вернуться в нормальное русло, поскольку официальные лица Европейского Союза (ЕС) ищут компромисс с Вильнюсом, чтобы снизить напряженность в отношениях с Москвой, сообщили Reuters два источника, пожелавшие остаться неизвестными.

Чиновники ЕС ведут переговоры о предоставлении Калининградской области исключительного статуса из-под санкционного режима. Соглашение может быть достигнуто уже в начале июля, если Литва снимет свои возражения, сообщили анонимные источники.

Хотя страны Запада пообещали поддержать Украину, на территорию которой вторглась Россия, подтвердив свою позицию на состоявшихся на этой неделе саммитах G7 и НАТО, Европа испытывает трудности как в соблюдении жестких санкций, так и в том, чтобы избежать обострения отношений с Россией.

Один из источников REUTERS добавил, что если обычный маршрут российских товаров в Калининградскую область через Беларусь и Литву не будет восстановлен, Вильнюс опасается, что Москва может применить военную силу для создания сухопутного коридора между своими территориями.

Германия, чьи солдаты находятся в Литве, хочет избежать прямой конфронтации с Россией, а крупнейшая экономика Европы зависит от импорта российского газа и не хочет допустить прекращения его поставок в случае обострения спора о транзите в Калининградскую область.

У Путина "больше рычагов воздействия, чем у нас. В наших интересах найти компромисс", - признался REUTERS один из источников, близких к переговорам, добавив, что их результат может быть и несправедливым.

Литва, являющаяся одним из самых резких критиков России в ЕС, настороженно относится к любым возможным уступкам России, поэтому выступает против официальных лиц в Брюсселе и Берлине, желающих сгладить отношения с Москвой.

В середине июня вступили в силу санкции ЕС в отношении перевозки через территорию ЕС российского железа, стали и черных металлов. 10 июля к списку присоединятся цемент и спирт, в августе - уголь, в декабре - нефтепродукты. Когда все санкции будут действовать, под них будет подпадать около половины российских грузов в Калининградскую область.

Пассажирские и продовольственные перевозки не нарушены, воздушное и морское сообщение с Калининградской областью продолжается без ограничений.

Россия пригрозила Литве ответными мерами, но пока не уточнено, что именно это будет.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил российским СМИ, что "есть много вариантов, многие из которых носят экономический характер и могут перекрыть кислород нашим враждебно настроенным балтийским соседям".