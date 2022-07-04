Великобритания может арестовать активы россиян и передать их Украине

Это заявление Трасс планирует сделать на конференции по обсуждению принципов послевоенного восстановления Украины. Она открывается в швейцарском Лугано уже сегодня, 4 июля.

"Великобритания сделает все возможное, чтобы Украина выиграла войну и выздоровела", - подчеркнула Трасс.

Участники конференции собираются разработать основные принципы и приоритеты восстановления Украины, которое должно начаться еще до полного окончания военных действий.

В мире уже говорят о новом "плане Маршалла" - аналогично с программой восстановления Европы после окончания Второй мировой войны, которую предложил госсекретарь США Джордж Маршалл.