Фото ⟩ В Риге прошел "Марш живых" в память о жертвах Холокоста

Галерея: "Марш живых"

"Уже пару лет назад Международный альянс в память о Холокосте (International Holocaust Remembrance Alliance) видел своей ближайшей целью противодействие искажению исторических фактов. В то время не все понимали актуальность этой цели. Сегодня мы видим, что тема Второй мировой войны стала поводом для новой войны. Важно не оставлять нашу историю и историю всей Европы в чужих руках, помнить о жестокой политике нацизма и геноциде против евреев, который имел место в Латвии и других странах Европы", - подчеркнула исполнительный директор Музея Холокоста Юлия Терещенко.

"Еврейская община в Латвии за время Второй мировой войны потеряла более 70 000 человек, в Латвии были убиты евреи из Германии, Австрии, Венгрии, Чехии и других стран мира. Это особый день, чтобы вспомнить их и почтить их память", - сказала Юлия Терещенко.

"Марш живых" начался 4 июля, пл. 10 утра на пересечении улиц Ломоносова и Эбрею, напротив Института транспорта и связи, и закончилось у мемориала Рижской хоральной синагоги на пересечении улиц Гоголя и Дзирнаву.

Первый "Марш живых" прошел в 1988 году на территории концлагеря Освенцим, Польша.

Он был организован министерством образования Израиля, и в нем приняли участие в основном молодые люди. С 1996 года ежегодно 4 июля, в день памяти жертв Холокоста, проводится "Марш живых" в Израиле, Великобритании, Австрии, Канаде, Венгрии и Литве. Марш впервые прошел в Латвии в 2010 году, его инициатором стал раввин Менахем Баркан, и каждый год это мероприятие собирает около 200-300 человек, которые вместе идут по улицам бывшего Рижского гетто к мемориалу у бывшей Хоральной синагоги. Из-за пандемии марш не состоялся в 2020 и 2021 годах, поэтому в этом году исполняется десятый, юбилейный, латвийский "Марш живых".

Галерея: "Марш живых"