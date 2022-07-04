Видео ⟩ Балтия поддерживает Украину больше остальных, но сама страдает от внутреннего конфликта

Однако налицо и нежелание таллиннской городской власти идти навстречу и постараться найти варианты, чтобы адрес посольства РФ был изменен. По мнению правозащитника Евгения Криштафовича, с этим связано, прежде всего, влияние посольства на центристских чиновников в Горуправе. "Российское посольство привыкло практически указывать. Если общественное мнение додавит мэрию, и переименование произойдет, то российское посольство будет вынуждено признать, что и этот контроль они потеряли".

Флаги Украины

С началом вторжения многие города мира стали окрашиваться в сине-желтые цвета в знак солидарности с народом Украины. "Это означает, что свободный мир поддерживает Украину. Это очень важно для украинцев, чтобы они выстояли в этой борьбе", - поясняет Конык. Между тем в Таллинне некоторые люди относятся резко негативно к флагам и требуют их снять, потому что "мы живем в Эстонии, а не в Украине".

"Я думаю, негативную реакцию это вызывает у тех, кто надеялся, что мировое сообщество, в любом случае, согласится с действиями России в Украине. Их беспокоит, что весь западный мир и страны, которые ценностно трудно отнести к западному миру, выражают столь явную и активную солидарность с народом Украины. Соответственно, они однозначно воспринимают Российскую Федерацию как агрессора", - говорит Криштафович.

Правозащитник уверен, что на это российская пропаганда изначально не рассчитывала, потому что аннексия Крыма 2014-го года показала, что во многих странах отношение было "и так, и так". А вот война в Украине вдруг вызвала такую большую волну антироссийских настроений.

Недовольство некоторых людей большим количеством флагов Украины в городе выражается в демонстрации эстонского флага людьми, которые ценностно относят себя больше к России, чем к Эстонии. Такой феномен Евгений Криштафович называет "как на корове седло". Флаг России стал восприниматься как поддержка действий РФ в Украине, поэтому российские экспаты предпочитают использовать новый бело-сине-белый флаг, который стал символом российского антивоенного движения.

Неуместный День победы

9 мая прошло в странах Балтии по-разному, и, если в Таллинне все было относительно спокойно, в Риге действия коммунальных работников по уборке цветов привели к большим недовольствам, итогом которых стало решение латвийских властей избавиться в стране от всех памятников, которые восхваляют Красную Армию. Памятник в Пардаугаве Рижская Дума также окончательно решила снести, причем это решение нашло большую поддержку у жителей Риги.

"В течении уже достаточно долгого времени 9 мая приобретает значение какого-то торжества империализма, национального превосходства русского образа жизни и всего остального над всеми врагами путинского режима. И все это совершенно абсурдным образом вписывается в контекст событий 1939 - 1945 годов", - говорит Криштафович о смысле 9 мая.

"Весь мир отмечает 8 мая окончание Второй мировой войны в Европе как день памяти жертв. Но Советскому Союзу надо было отмечать отдельно от всего мира. Как праздник он появился не сразу после окончания Второй мировой войны, поскольку это была большая скорбь и большое горе для всего народа. Это уже потом, когда эта боль утихла, праздник учредили. Мы со всей Европой будем отмечать 8 мая как день памяти жертв нацизма", - добавляет Вира Конык.

"Я помню по своему старшему поколению, что главное событие Дня победы - это минута молчания. 9 мая - это был приземленный, скорбный и тихий праздник и поэтому действительно важный и действительно любимый", - говорит Михаил Тамм.

С течением времени изменился смысл и главного символа 9 мая - Георгиевской ленточки, которую в этот день было запрещено публично демонстрировать. Связано это, прежде всего, с тем, что изначальный смысл как ленточки, так и 9 мая, исказился, и теперь это не символ и день памяти соответственно, это, прежде всего, связано с военным угаром, желанием развязать новую войну под лозунгом "можем повторить".