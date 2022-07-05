Премьер-министр уходит в ежегодный отпуск
Сегодня, 5 июля, премьер-министр Кришьянис Кариньш уходит в ежегодный отпуск, в котором будет находиться до 12 июля, сообщили в Государственной канцелярии.
Сегодня, 5 июля, премьер-министр Кришьянис Кариньш уходит в ежегодный отпуск, в котором будет находиться до 12 июля, сообщили в Государственной канцелярии.
Обязанности премьер-министра до 7 июля будет исполнять вице-премьер, министр обороны Артис Пабрикс.
С 8 по 12 июля обязанности премьер-министра станет исполнять министр земледелия Каспар Герхардс.
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