Паркурист из Даугавпилса Павел Петкун и порнозвезда Райли Рид стали родителями

Семья пары, проживающей сейчас в Лос-Анджелесе, пополнилась еще на одного члена семьи 7 июня. А уже менее через месяц оба родителя одновременно поделились счастливым событием со своими подписчиками в Instagram.

"Мы тебя любим, Эмма", - подписал Павел серию снимков с беременной супругой, в конце показав дочку.

Молодая мама тоже опубликовала кадры, в том числе короткое видео о том, как она сообщила мужу о беременности.

Дочка - первенец пары.

Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion. Прошлым летом его женой стала популярная порнозвезда Райли Рид.

Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская актриса фильмов для взрослых. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году 19-летняя Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 года как лучшая исполнительница года.