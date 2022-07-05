Паркурист из Даугавпилса Павел Петкун и порнозвезда Райли Рид стали родителями
Райли Рид, звезда фильмов для взрослых, родила дочь Павлу Петкуну, местному латвийскому паркуристу. Малыш появился на свет через год после свадьбы возлюбленных.
Райли Рид, звезда фильмов для взрослых, родила дочь Павлу Петкуну, местному латвийскому паркуристу. Малыш появился на свет через год после свадьбы возлюбленных.
Семья пары, проживающей сейчас в Лос-Анджелесе, пополнилась еще на одного члена семьи 7 июня. А уже менее через месяц оба родителя одновременно поделились счастливым событием со своими подписчиками в Instagram.
"Мы тебя любим, Эмма", - подписал Павел серию снимков с беременной супругой, в конце показав дочку.
Молодая мама тоже опубликовала кадры, в том числе короткое видео о том, как она сообщила мужу о беременности.
Дочка - первенец пары.
Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion. Прошлым летом его женой стала популярная порнозвезда Райли Рид.
Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская актриса фильмов для взрослых. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году 19-летняя Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 года как лучшая исполнительница года.
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