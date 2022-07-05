В чем опасность солнечного ожога и почему мы обычно неправильно его лечим

Во-первых, важно знать, как ухаживать за кожей летом, чтобы не допускать солнечных ожогов. Летний уход за кожей обязательно должен включать использование солнцезащитного крема с фактором SPF (защиты от ожогов) 30-50. Важно наносить достаточное количество солнцезащитного крема через равные промежутки времени на руки, ноги и лицо.

Кроме того, из-за повышенного потоотделения летом кожу необходимо регулярно очищать и увлажнять. Даже если кожа довольно проблемная и жирная, нельзя пренебрегать использованием увлажняющего крема. Крем защищает кожу, предохраняя ее от воздействия внешней среды.

Что делать при солнечном ожоге?

Известно, что чрезмерное пребывание на солнце без защиты может вызвать различные проблемы с кожей. Особенно распространены солнечные ожоги, нарушения пигментации, фотостарение (изменение оттенка кожи и появление морщин) и актинический кератоз (состояние, предшествующее раку кожи).

Если вы понимаете, что близкий вам человек может получить солнечный ожог, важно немедленно увести этого человека с солнца. Полезно отвести пострадавшего в тень и как можно скорее охладить. Напоить большим количеством прохладной воды, а чистое полотенце смочить холодной водой и приложить к коже.

В первые дни после солнечного ожога кожа становится красной, иногда наблюдается также зуд и опухлость. В этом случае облегчить симптомы поможет прохладный душ и холодные компрессы. Для оказания первой помощи пригодятся гели против ожогов. Эти гели уменьшают воспаление, снимают боль и охлаждают кожу.

Люди склонны использовать домашние средства от солнечных ожогов - пантенол, вазелин, жирные кремы и другие, но они для этого не подходят, так как препятствуют охлаждению и могут вызвать раздражение.

Для уменьшения зуда и отека используются также противоаллергические препараты, а при сильной боли можно принимать таблетки ибупрофена. Когда отек спадает, кожа начинает шелушиться, и важно ее увлажнять, смягчать и защищать. Для этой цели подходят гели и другие средства по уходу после загара, содержащие алоэ вера.

Когда обращаться к врачу?

При легком солнечном ожоге боль и отек проходят через два-три дня, а шелушение и покраснение кожи примерно через неделю. В более тяжелых случаях не стоит стесняться обращений к врачу, поскольку медицинская помощь может оказаться необходимой.

Если у вас на коже появляются волдыри, а также если вы испытываете лихорадку, головную боль, рвоту, озноб или судороги, то без вмешательства специалиста вам не обойтись.

Волдырь нельзя вскрывать, так как это может увеличить риск занесения инфекции.

В первые дни после солнечного ожога важно до полного заживления кожи избегать пребывания на солнце. А если не получается, рекомендуется носить длинную одежду, головной убор и солнцезащитные очки, чтобы пораженная кожа не соприкасалась с солнцем. Кроме того, в дальнейшем следует использовать солнцезащитные кремы с высоким SPF.