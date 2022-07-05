Сабуров вернулся к концертам и оскорбил Собчак. Она ему ответила

Ксения Собчак ответила на это в своем Telegram-канале: "Нурланчик, любимый, про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу) ты такой смелый и острый, а как про главное, так у тебя ипотека".

Напомним, что один их самых известных российских комиков Нурлан Сабуров с начала войны в Украине никак не комментировал происходящее в мире. На одном из его последних выступлений в США, куда он отправился с туром, одна из зрительниц появилась в белом платье с кровавыми пятнами. Вероятно, это была отсылка к акциям протеста, с помощью которых участники хотят обратить внимание на преступления российских солдат в Украине - изнасилования и убийства женщин и детей. Девушка вышла на сцену и спросила у артиста про Украину. В ответ Нурлан язвительно пошутил: "Простите, это месячные? Что происходит?".