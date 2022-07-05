Вт, 5.07.2022
Нужно поднять масштабы войны до мировой. Как это сделать? Только через участие НАТО на войне. Олег Жданов, украинский военный эксперт
Олег Жданов, украинский военный эксперт
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Сабуров вернулся к концертам и оскорбил Собчак. Она ему ответила

Нурлан Сабуров ФОТО: скриншот с youtube.com

Российский комик Нурлан Сабуров снова дает концерты, но теперь они проходят только на территории РФ. Напомним, ранее он подвергся критике за отказ высказываться про войну в Украине и неуместный юмор. 

Вернувшись на сцену он грубо высказался в адрес российской журналистки Ксении Собчак, которая ранее выступила с его критикой, пишет Spletnik.ru. 

"Комик Нурлан Сабуров долго "не слышал" вопросов аудитории по поводу его отношения к происходящему. Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву", - сказала Собчак после новостей об отмене концертов. 

Сабуров решил ответить телеведущей.

"Давайте об очевидном. Собчак - лошадь", -  сказал он во время своего выступления в Балашихе.

Ксения Собчак ответила на это в своем Telegram-канале: "Нурланчик, любимый, про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу) ты такой смелый и острый, а как про главное, так у тебя ипотека".

Многие публичные личности поддержали Собчак.

Напомним, что один их самых известных российских комиков Нурлан Сабуров с начала войны в Украине никак не комментировал происходящее в мире. На одном из его последних выступлений в США, куда он отправился с туром, одна из зрительниц появилась в белом платье с кровавыми пятнами. Вероятно, это была отсылка к акциям протеста, с помощью которых участники хотят обратить внимание на преступления российских солдат в Украине - изнасилования и убийства женщин и детей. Девушка вышла на сцену и спросила у артиста про Украину. В ответ Нурлан язвительно пошутил: "Простите, это месячные? Что происходит?".

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