"А он не боится, что его детей будут выстраивать буквой Z?" Гарипова о Сабурове и не только

"Мне из всех моих коллег стендап-комиков написал всего один человек, который больше не живет там. Остальные меня забанили [...]. Комики - это глаз общества. Комедия была придумана, чтобы говорить неудобное. Правда никому не нужна", - подчеркнула Гарипова.

Ведущая канала "И Грянул Грэм" во время разговора привела в пример Нурлана Сабурова, который боится за родных, а потому не говорит со сцены о войне. На что Гарипова в ответ заметила, что всех комиков ТНТ пересажать за их слова невозможно. Она осудила Сабурова:

"А он не боится, что его семья будет жить в таком обществе? Он не боится, что он больше не сможет давать концерты нигде, кроме своей страны?

Он не боится, что его дети вырастут несвободными? У них будут рисовать флаг на лице, ставить на колени и выстраивать буквой Z?

Он не боится, что его детей будут отправлять воевать в 20 лет в другую страну? Невозможно посадить всех комиков канала ТНТ. Это будет прецедент".

Напомним, что один их самых известных российских комиков Нурлан Сабуров с начала войны в Украине никак не комментировал происходящее в мире. На одном из его последних выступлений в США, куда он отправился с туром, одна из зрительниц появилась в белом платье с кровавыми пятнами. Вероятно, это была отсылка к акциям протеста, с помощью которых участники хотят обратить внимание на преступления российских солдат в Украине - изнасилования и убийства женщин и детей. Девушка вышла на сцену и спросила у артиста про Украину. В ответ Нурлан язвительно пошутил: "Простите, это месячные? Что происходит?".

Наталья Гарипова отмечает, что между жителями РФ и украинцами образовалось нечто большее, чем простое непонимание и стена: "Это не стена, это глубинная яма. Я не знаю, от чего нас спасать. Если бы эти люди читали какие-то другие книги, путешествовали, если бы общались с какими-то другими людьми, если бы они знали, что такое независимая пресса, если понимали бы слово "независимость", то была бы какая-то надежда, чтобы кто-то нас услышал... Большинство живут в страхе. Защищаются, не понимая и не зная [...]. Это все от тотального паралича мозга".

Она справедливо заметила, что большинство украинцев бегут в противоположную сторону от спасителей.

"Здесь нет ничего логического. Это такой сюр [...]. Это преступление против следующих поколений [...]. Это коллективная вина. Это вина народа. Они не могут выйти и возмутиться, что не согласны. Здесь никто не спрашивает... Нельзя отделять народ от политики. Народ выбирает политика", - подчеркнула Гарипова.

Видео: Интервью с Натальей Гариповой