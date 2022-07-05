Вт, 5.07.2022
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Лена Бориславова, премьер-министра Болгарии

Не подал милостыню: в Риге избили пожилого туриста из Израиля

Фото с места задержания ФОТО: Valsts policija

В понедельник, 4 июля, незадолго до 23:00 сотрудники Центрального отделения Рижской муниципальной полиции получили вызов о том, что на трамвайной остановке в центре Риги двое мужчин просят милостыню. Звонивший также рассказал, что, не получив денег, один из мужчин ударил локтем в лицо ожидавшего трамвай человека. На место происшествия был направлен ​​ближайший экипаж полиции самоуправления.

На месте правоохранители встретили звонившего в полицию, который объяснил, что атаковавший ударил иностранца, который упал на землю и потерял сознание. На месте была видна лужа крови, но пострадавший был уже в сознании.

Сотрудники полиции выяснили, что пострадавший - 61-летний гражданин Израиля. Также иностранец пояснил, что не помнит обстоятельств произошедшего, так как потерял сознание, поэтому не смог опознать нарушителей и объяснить ситуацию.

Оба мужчины покинули место происшествия и направились в сторону Старой Риги. Звонивший в полицию успел сфотографировать нарушителей и показал снимок полицейским, чтобы определить местонахождение возможных нарушителей с помощью камер видеонаблюдения.

На место прибыла бригада скорой медицинской помощи (NMPD), которая оказала пострадавшему туристу помощь. В это время сотрудники полиции получили сообщение из центра видеонаблюдения о том, что подозреваемые находятся на улице Валню, поэтому отправились туда. Обнаружив двух подозреваемых, полицейские объяснили причину остановки, а также приказали им оставаться на месте. Определив нападавшего, полиция задержала его.

При проверке рюкзака агрессора правоохранители обнаружили пакет с растительным веществом, внешне похожим на марихуану. Задержанный подтвердил, что вещество - марихуана и что недавно он ее употреблял. По требованию Госполиции задержанный был доставлен в Рижский центр психиатрии и наркологии (RPNC) для проведения экспертизы для определения состояния опьянения наркотическими веществами.

Пострадавший позднее был госпитализирован, а полиция начала расследование.

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