Среда может стать самым холодным днем за две недели
В среду, 6 июля, в Латвии увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
В среду, 6 июля, в Латвии увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Минимальная температура воздуха ночью составит +11...+15 градусов, на побережье - до +18 градусов.
В течение дня во многих регионах ожидается кратковременный дождь, в Латгале - затяжной. Температура воздуха составит +17...+22 градуса - ожидается, что это будет самый холодный день за последние две недели.
В Риге в среду будет облачно, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит до +14 градусов, днем - +21…+22 градуса.
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