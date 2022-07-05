Вт, 5.07.2022
Мой прогноз определенно будет заключаться в том, что цены на энергоносители останутся высокими. Мартиньш Аболиньш, экономист Citadele
Мартиньш Аболиньш, экономист Citadele

Среда может стать самым холодным днем за две недели

ФОТО: SlavaSolo/Shutterstock

В среду, 6 июля, в Латвии увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха ночью составит +11...+15 градусов, на побережье - до +18 градусов.

В течение дня во многих регионах ожидается кратковременный дождь, в Латгале - затяжной. Температура воздуха составит +17...+22 градуса - ожидается, что это будет самый холодный день за последние две недели.

В Риге в среду будет облачно, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит до +14 градусов, днем - +21…+22 градуса.

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