Ср, 6.07.2022
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Ринкевич включил в "черный список" еще одного российского пропагандиста

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил прокремлевского пропагандиста Савву Федосеева, сторонника войны России в Украине, в список нежелательных для Латвии лиц.

Согласно записи Ринкевича в Twitter, Федосеев включен в список нежелательных для Латвии лиц на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции. В нем указано - "если иностранец является нежелательным для Латвийской Республики лицом (персоной нон грата), решение о его включении в список принимает министр иностранных дел".

Во вторник ряд латвийских интернет-пользователей возмутила циркулирующая в социальных сетях информация о том, что Федосеев якобы планирует 8 июля приехать в Латвию, чтобы встретиться с рижанам и выступить и с презентацией книги "Письма из Риги".

С включением Федосеева в "черный список" ему запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

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