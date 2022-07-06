Ринкевич включил в "черный список" еще одного российского пропагандиста

Согласно записи Ринкевича в Twitter, Федосеев включен в список нежелательных для Латвии лиц на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции. В нем указано - "если иностранец является нежелательным для Латвийской Республики лицом (персоной нон грата), решение о его включении в список принимает министр иностранных дел".

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, Krievijas Federācijas pilsonis Savva Fedosejevs tiek iekļauts Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 5, 2022

Во вторник ряд латвийских интернет-пользователей возмутила циркулирующая в социальных сетях информация о том, что Федосеев якобы планирует 8 июля приехать в Латвию, чтобы встретиться с рижанам и выступить и с презентацией книги "Письма из Риги".

С включением Федосеева в "черный список" ему запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.