Ринкевич включил в "черный список" еще одного российского пропагандиста
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил прокремлевского пропагандиста Савву Федосеева, сторонника войны России в Украине, в список нежелательных для Латвии лиц.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил прокремлевского пропагандиста Савву Федосеева, сторонника войны России в Украине, в список нежелательных для Латвии лиц.
Согласно записи Ринкевича в Twitter, Федосеев включен в список нежелательных для Латвии лиц на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции. В нем указано - "если иностранец является нежелательным для Латвийской Республики лицом (персоной нон грата), решение о его включении в список принимает министр иностранных дел".
Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, Krievijas Federācijas pilsonis Savva Fedosejevs tiek iekļauts Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 5, 2022
Во вторник ряд латвийских интернет-пользователей возмутила циркулирующая в социальных сетях информация о том, что Федосеев якобы планирует 8 июля приехать в Латвию, чтобы встретиться с рижанам и выступить и с презентацией книги "Письма из Риги".
С включением Федосеева в "черный список" ему запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.
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