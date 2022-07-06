Ср, 6.07.2022
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Ольга Камбала: Я жила с диктатором

Ольга Камбала ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Звезда реалити-шоу "Slavenības. Bez filtra" ("Знаменитости. Без фильтра") и предпринимательница Ольга Камбала недавно отпраздновала свое 40-летие.  После дня рождения она поделилась некоторыми откровениями. Одно из них - она 16 лет "жила в отношениях с диктатором".

"Я раньше никогда не праздновала свой день рождения, так как жила в отношениях с диктатором. 

Мне нельзя было праздновать день рождения, всё всегда было испорчено, так как мне всё время промывали мозги тем, какая я плохая".

29-й день рождения был единственным днем рождения, который Ольга отметила с подругами: "Отправились в Старую Ригу, но в три часа дня мне уже нужно было быть дома". 

40-й день рождения Ольга встретила как начало новой жизни: "Муж обо всем позаботился. Я действительно чувствую себя хорошо, мне так нравится всё, что со мной происходит. Мне еще нужно привыкнуть к этому. Привыкнуть к тому, что дает мне вселенная". 

Отношения Ольги с Каспаром Камбалой начались осенью 2020 года. Ранее Ольга была замужем за отцом своих трех дочерей, однако из-за Камбалы 16-летний брак распался.

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