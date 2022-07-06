Ольга Камбала: Я жила с диктатором

"Я раньше никогда не праздновала свой день рождения, так как жила в отношениях с диктатором.

Мне нельзя было праздновать день рождения, всё всегда было испорчено, так как мне всё время промывали мозги тем, какая я плохая".

29-й день рождения был единственным днем рождения, который Ольга отметила с подругами: "Отправились в Старую Ригу, но в три часа дня мне уже нужно было быть дома".

40-й день рождения Ольга встретила как начало новой жизни: "Муж обо всем позаботился. Я действительно чувствую себя хорошо, мне так нравится всё, что со мной происходит. Мне еще нужно привыкнуть к этому. Привыкнуть к тому, что дает мне вселенная".

Отношения Ольги с Каспаром Камбалой начались осенью 2020 года. Ранее Ольга была замужем за отцом своих трех дочерей, однако из-за Камбалы 16-летний брак распался.