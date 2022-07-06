Стрельба на параде в США: задержанному предъявили обвинения

Позднее по мере продолжения расследования добавятся дополнительные обвинения, пообещал генпрокурор штата Иллинойс, где произошло нападение.

"Мы думаем, что их будет еще около десятка, связанных с каждой из жертв. За свою стрельбу без разбора против нашего города он понесет наказание", - сказал генпрокурор Эрик Райнхарт.

В случае признания виновным Кримо может быть приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Роберт Кримо, переодетый женщиной, открыл огонь по маршу с крыши здания в понедельник,4 июля, убив семерых и ранив более 35.

Число погибших возросло до семи, когда во вторник один из пострадавших скончался в больнице.

Кримо был взят под стражу, когда полиция остановила его машину на шоссе за пределами Чикаго. Ранее полиция опубликовала фото автомобиля Honda Fit серебристого цвета, и предупредила, что подозреваемый может передвигаться на этом автомобиле.

Представитель полиции заявил, что мотив нападения еще не установлен. "Мы считаем, что Кримо планировал это нападение в течение нескольких недель и действовал в одиночку. У нас пока нет информации, позволяющей предположить, что [это нападение] было совершено на расовой почве, или что оно было мотивировано религией", - добавил представитель полиции.

Кримо был рэпером со сценическим псевдонимом Awake The Rapper, и его тексты и видео часто были о насилии. В одном видео, в котором используется анимация, показан мужчина, стреляющий из винтовки, тело, лежащее на земле, грудная клетка мужчины, с которой капает кровь, и стрелок с поднятыми руками, когда подъезжают полицейские машины.

В 2019 году к дому Кримо дважды вызывали полицию. Один раз это было попытка самоубийства, а во второй раз родственник сказал, что Кримо угрожал "убить всех" в семье. Полиция конфисковала в этом доме 16 ножей, кинжал и шпагу, но никого не арестовала.

В полиции сказали, что злоумышленник поднялся по пожарной лестнице на крышу здания, и произвел более 70 выстрелов из мощной винтовки, "похожей на AR-15". Это было одно из его законно приобретенных единиц огнестрельного оружия.

"Кримо был одет в женскую одежду, и следователи полагают, что он сделал это, чтобы скрыть свои татуировки на лице и свою личность, а также чтобы ему было легче сбежать с другими людьми, спасающимися от хаоса", - указали в полиции.

После стрельбы преступник пошел в квартиру своей матери неподалеку и одолжил ее машину. Его задержали примерно через восемь часов.

Хайленд-Парк с населением около 30 000 человек расположен на берегу озера Мичиган к северу от Чикаго. Он населен в основном состоятельными белыми американцами, подавляющее большинство которых являются демократами. Несколько звезд команды НБА "Чикаго Буллз" жили в Хайленд-Парке, в том числе Майкл Джордан.

Галерея: стрельба на параде в Чикаго