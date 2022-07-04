Видео ⟩ Стрельба на праздновании Дня независимости США: шесть человек убиты, 30 раненых

Огонь открыл мужчина, который скрылся с места преступления.

Полиция описывала подозреваемого как белого мужчину "в белой или голубой футболке". По данным силовиков, он открыл стрельбу по толпе с крыши здания. Его оружие нашли на месте происшествия.

"Правоохранительные органы заняты поиском злоумышленника, вещественное доказательство в виде огнестрельного оружия обнаружено на месте преступления, - говорится на официальном веб-сайте Хайленд-парка. - Многочисленные сотрудники полиции прибыли на место происшествия и оцепили периметр Хайленд-парка".

Позже стало известно, что полиция Хайленд-парка около 7 вечера по местному времени задержала подозреваемого в стрельбе на параде. 22-летний Роберт Краймо был опознан как возможный преступник, и чуть позже был замечен в машине патрульным. После попытки остановить его, Краймо попробовал сбежать, но вскоре был арестован, пишет "Медуза".

По данным местных властей, погибли по меньшей мере шесть человек, 24 были доставлены в больницу. Местное издание Chicago Sun-Times пишет, что госпитализированы по меньшей мере 31 человек. Большая часть из них получили огнестрельные ранения.

Сообщается, что праздничный парад начался около 10 часов утра по местному времени, но был внезапно остановлен через 10 минут после раздавшихся выстрелов.

Несколько свидетелей рассказали изданию, что слышали выстрелы. Сотни участников парада, некоторые из которых были в крови, в панике покидали место проведения парада.

Президент США Джозеф Байден и его супруга выразили соболезнования семьям жертв трагедии. "Джилл и я шокированы бессмысленным насилием с применением огнестрельного оружия, которое в очередной раз повергло в горе американское общество", - говорится в заявлении главы государства, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее Глава Белого дома подписал закон об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия. Документ предполагает введение более строгих проверок перед продажей оружия лицам в возрасте до 21 года.