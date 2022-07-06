Норвежские газовики и нефтяники прекращают стачку

Правительство Норвегии предложило разрешить трудовой спор между профсоюзом Lederne и ассоциацией работодателей нефтяных компаний Norwegian Oil and Gas по поводу увеличения зарплаты газовиков и нефтяников через принудительный арбитраж. В итоге профобъединение, следуя призыву министра труда и социальных дел Марте Мьёс Персен, согласилось прервать забастовку, следует из пресс-релиза правительства Норвегии, обнародованного вечером во вторник, 5 июля.

"Стороны не смогли прийти к совместному решению. Поэтому я предложила принудительное арбитражное разбирательство по вопросу заработной платы. Объявленная эскалация забастовки в текущей ситуации несет критические последствия - как с точки зрения энергетического кризиса, так и учитывая геополитическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся в связи с войной в Европе", - подчеркнула Персен.

Забастовка нефте- и газодобывающих предприятий Норвегии

5 июля сотрудники нескольких нефте- и газодобывающих предприятий в Норвегии объявили забастовку, требуя повышения заработной платы в соответствии с уровнем инфляции.

На первом этапе стачки работу прекратили три месторождения - Gudrun, Oseberg Süd и Oseberg Ost. Сотрудники еще нескольких месторождений должны были присоединиться к стачке 6 июля и 9 июля. Причем с 9 июля масштаб забастовки грозил стать таким, что Норвегия начала бы терять более половины своего ежедневного объема газового экспорта.

"Министерство нефти и энергетики считает, что прекращение добычи газа в том объеме, к которому приведет эта забастовка в ближайшие несколько дней, было бы неоправданным. Производство резко падает, и это очень критично в ситуации, когда ЕС и Великобритания полностью зависят от энергетического партнерства с Норвегией", - указала Марте Мьёс Персен.

Призыв укреплять энергобезопасность Европы

Норвегия "должна сделать все возможное для укрепления европейской энергетической безопасности и европейской солидарности против российской агрессии", добавила она.