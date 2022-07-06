Со стороны Стенде раздались звуки, похожие на взрывы: возможно, они были вызваны истребителем F-18

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что место происшествия было осмотрено, но инцидентов, потребовавших помощи спасателей, зафиксировано не было.
VUGD также опровергает информацию, которая появилась в социальных сетях, о взрыве на нефтебазе города Стенде, заявляя, что место вызова не уточняется и информации о каких-либо инцидентах с нефтебазы не поступало.
Государственная полиция также не располагает информацией о том, что произошел взрыв.
В разговоре с TVNET представитель VUGD Илзе Даме-Бирзиня допустила, что шум, вероятно, был вызван сверхзвуковыми самолетами.
Представитель Минобороны Роберт Скраучс заявил, что в настоящее время министерство выясняет, мог ли шум быть вызван сверхзвуковым самолетом.
F-18 выполнял тренировочный полет, что могло стать причиной упомянутого шума.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!