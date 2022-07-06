Со стороны Стенде раздались звуки, похожие на взрывы: возможно, они были вызваны истребителем F-18

VUGD saņēma iedzīvotāju zvanus par spārdzienam līdzīgiem trokšņiem Stendes pusē. Ugunsdzēsēji glābēji ir devušies ceļā, lai apsekotu apkārtni. — VUGD (@ugunsdzeseji) July 6, 2022

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что место происшествия было осмотрено, но инцидентов, потребовавших помощи спасателей, зафиксировано не было.

VUGD также опровергает информацию, которая появилась в социальных сетях, о взрыве на нефтебазе города Стенде, заявляя, что место вызова не уточняется и информации о каких-либо инцидентах с нефтебазы не поступало.

Государственная полиция также не располагает информацией о том, что произошел взрыв.

В разговоре с TVNET представитель VUGD Илзе Даме-Бирзиня допустила, что шум, вероятно, был вызван сверхзвуковыми самолетами.

Представитель Минобороны Роберт Скраучс заявил, что в настоящее время министерство выясняет, мог ли шум быть вызван сверхзвуковым самолетом.

F-18 выполнял тренировочный полет, что могло стать причиной упомянутого шума.

Troksnis bija labs. Es zāģēju malku sētā ar ausu aizbazniem/austiņām, un jutu ar visu ķermeni. Varbūt kāds komentārs no @AizsardzibasMin puses ? Jo nu, viss mazais ciems ir panikā. pic.twitter.com/zKYevuhjln — Toms🇺🇦 (@TomsBirz) July 6, 2022