Чт, 7.07.2022
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Борис Хмелевский, военнослужащий ВСУ, гей

Со стороны Стенде раздались звуки, похожие на взрывы: возможно, они были вызваны истребителем F-18
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Иллюстративное фото ФОТО: Una Kupruka/LETA

В среду вечером, 6 июля, несколько жителей сообщили о сильных взрывах со стороны города Стенде. Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), сотрудники службы уже выехали на место происшествия.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что место происшествия было осмотрено, но инцидентов, потребовавших помощи спасателей, зафиксировано не было.

VUGD также опровергает информацию, которая появилась в социальных сетях, о взрыве на нефтебазе города Стенде, заявляя, что место вызова не уточняется и информации о каких-либо инцидентах с нефтебазы не поступало.

Государственная полиция также не располагает информацией о том, что произошел взрыв.

В разговоре с TVNET представитель VUGD Илзе Даме-Бирзиня допустила, что шум, вероятно, был вызван сверхзвуковыми самолетами.

Представитель Минобороны Роберт Скраучс заявил, что в настоящее время министерство выясняет, мог ли шум быть вызван сверхзвуковым самолетом.

F-18 выполнял тренировочный полет, что могло стать причиной упомянутого шума.

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