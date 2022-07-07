Видео ⟩ "Лучшее место." Пенсионеры уже 40 лет живут в антисанитарных условиях в теплице для помидоров

В ветхом доме в деревни Ритеру проживают пожилые люди. Андрис с трудом передвигается. Его супруга лежит в постели. В помещении антисанитария, неприятный запах, на полу в другом помещении - экскременты.

Андрис отмечает, что "человек ко всему привыкает, а потом кажется, что это лучшее место".

"Был инсульт, не могу ходить, потерял зрение на один глаз. Раньше собирал ягоды, продавал их, ездила в Ригу, когда были силы. Ее здоровье... Ест она нормально, единственное что еле ходит, слух и зрение плохие", - рассказывает Андрис.

Пожилые люди говорят, что не проверялись у врача уже очень давно, не менее 20 лет.

Помещение ранее было построено как теплица для помидоров, Андрис своими руками построил его 42 года назад, и сам живет там уже 40 лет. Раньше с другой женщиной он жил в квартире в соседнем многоквартирном доме.

У сениоров - мизерные пенсии, из которых они платят местным жителям за дрова и продукты. Иногда окружающие помогают и без вознаграждения.

"У него [Андриса] не было паспорта. Он не мог получить пенсию. Я встретила почтальонку, которая сказала, что теперь, когда он наконец получил документы, он получает пенсию. Ему приносят дрова, пилят. Люди помогают. Помогаем и с одеждой, отбираем, какую можно передать ему. Несчастная жизнь. Женщина лежит на кровати и довольно неадекватна. Зимой мы за ними присматриваем", - рассказывает жительница микрорайона.

Местные жители рассказали, что социальные работники знают о тяжелых условиях жизни и состоянии здоровья пожилых людей. В социальной службе заявили, что сотрудники регулярно посещают их.

"Чтобы убедиться, что люди живы, мы достаточно регулярно их посещаем. Предлагаем социальную помощь: пособия, услуги, но от всех услуг, как переезд в центр социальной защиты, дом престарелых, другое место, они отказываются.

У нас зарезервированы места в центре социальной защиты, но вероятность того, что они согласятся, мала",

- говорит руководитель Социальной службы Айзкраукльского района Эдвард Павуленс.

Социальные работники сообщили, что продолжат разъяснительную работу, чтобы убедить пожилых людей, что согласиться на помощь - в их интересах. Андрис признался, что осенью, вероятно, согласится переехать в другое место.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)