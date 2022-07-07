Чт, 7.07.2022
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Алена Остапенко во время матча

Институт изучения войны: Россия взяла оперативную паузу. Чего ждать теперь?

A rescuer stands in a crater in the ruins of a school building, partially destroyed by two rockets in the Ukrainian city of Kharkiv on June 28, 2022. (Photo by SERGEY BOBOK / AFP) ФОТО: SERGEY BOBOK

Институт изучения войны США (ISW) в ежедневной сводке о ходе войны в Украине пишет, что в среду, 6 июля, впервые за 133 дня боевых действий, не было ни сведений о продвижении войск РФ, ни заявлений о таком. Это свидетельствует о том, что армия России взяла оперативную паузу.

ISW отмечает, что в среду российские части предпринимали атаки ограниченными силами на всех участках фронта, однако это не мешает говорить об "оперативной паузе" сил РФ.

"Это значит, что российские силы, скорее всего, будут ограничиваться мелкими наступательными действиями, пока создают условия для более заметных операций и восстанавливают силы", - пишут аналитики Института.

Среди таких попыток атак сравнительно небольшими силами исследователи отмечает атаки к востоку и северу от Славянска, с юга в сторону Бахмута и от Лисичанска в сторону Северска.

Также, по мнению ISW, Кремль продолжает подготовку к затяжной войне, создавая условия для криптомобилизации своей экономики.

Армия же Украины, по мнению ISW, готовит контрнаступление на Херсон атакует российские позиции под этим городом, а также нанесла удар по складу боеприпасов на вокзале в Херсоне.

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