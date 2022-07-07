Институт изучения войны: Россия взяла оперативную паузу. Чего ждать теперь?

ISW отмечает, что в среду российские части предпринимали атаки ограниченными силами на всех участках фронта, однако это не мешает говорить об "оперативной паузе" сил РФ.

"Это значит, что российские силы, скорее всего, будут ограничиваться мелкими наступательными действиями, пока создают условия для более заметных операций и восстанавливают силы", - пишут аналитики Института.

Среди таких попыток атак сравнительно небольшими силами исследователи отмечает атаки к востоку и северу от Славянска, с юга в сторону Бахмута и от Лисичанска в сторону Северска.

Также, по мнению ISW, Кремль продолжает подготовку к затяжной войне, создавая условия для криптомобилизации своей экономики.

Армия же Украины, по мнению ISW, готовит контрнаступление на Херсон атакует российские позиции под этим городом, а также нанесла удар по складу боеприпасов на вокзале в Херсоне.