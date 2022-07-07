Опрос: 40% русскоязычных осуждают действия России в Украине

При этом доля русскоязычных, поддерживающих или скорее поддерживающих действия РФ, во всех регионах была примерно одинаковой, а самой высокой - в Курземе (16%). В Латгале чаще, чем в других регионах страны, русскоязычные респонденты заявляли о нейтральном отношении (30%), а в Земгале чаще затруднялись ответить (31%).

О сносе памятника в парке Победы в Пардаугаве

О поддержке идеи сноса памятника "освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в рижском парке Победы заявили чуть меньше половины (49%) всех опрошенных, против высказались 35%.

Среди говорящих дома на латышском снос памятника поддерживают 72% (из них 57% - определенно поддерживают), среди говорящих на русском - против выступают 76% (55% - определенно против).

Лишь 9% русскоязычных одобряют снос и лишь 10% говорящих по-латышски выступают против него.

О нейтральном отношении заявили 14% респондентов, говорящих дома по-латышски, и 10% говорящих дома по-русски.

Опрос SKDS показал, что среди говорящих в семье по-русски снос памятника поддерживают чаще, чем в среднем, люди в возрасте от 18 до 34 лет, со средневысокими или высокими доходами, а также живущие в Курземе. Против чаще, чем в среднем, настроены респонденты в возрасте от 55 лет, без гражданства Латвии, с низкими доходами и живущие в Рижском регионе.

Из всех респондентов (без деления по языкам), осуждающих действия РФ в Украине, 66% поддерживают снос памятника. Однако, если выделить из этой группы тех, кто говорит дома на русском, картина становится противоположной - из числа русскоязычных респондентов, осуждающих РФ, 60% высказались против сноса памятника, а за - 22%.

О 9 мая

У респондентов также интересовались тем, какие эмоции они испытывают, когда в связи со Второй мировой войной слышат упоминание 9 мая.

Четверть (25%) всех респондентов заявили, что испытывают положительные эмоции (13% - очень положительные), о негативных эмоциях заявили 40% (в том числе о крайне негативных - 21%). Почти треть (31%) респондентов заявила о нейтральном отношении.

Среди говорящих дома в основном на латышском о позитивных эмоциях в связи с 9 мая сообщили 3%, еще 60% - о негативных, а о нейтральных - 35% Среди говорящих дома на русском картина позитивные эмоции по поводу 9 мая испытывают 62%, негативные - 7%. Еще у 25% отношение нейтральное, а 6% не дали конкретного ответа на этот вопрос.

Среди русскоязычных чаще, чем в среднем в этой группе, о позитивных эмоциях при упоминании 9 мая сообщили респонденты в возрасте 35 лет и старше, со средним образованием, без латвийского гражданства, с низкими или средними доходами, живущие в Рижском регионе и Земгале, а также в сельской местности.

О негативных эмоциях чаще говорили респонденты в возрасте от 18 до 34 лет, занятые в публичном секторе, люди со средними высокими или высокими доходами.

Среди всех респондентов чаще всего о позитивных эмоциях в связи с 9 мая заявляли те, кто поддерживают действия РФ в Украине, реже всего - осуждающие. Однако независимо от отношения к идущей сейчас войне у большинства русскоязычных респондентов упоминание 9 мая не вызывает негативных эмоций. Так, среди тех, кто осуждает действия РФ в Украине, 40% сообщили о положительных эмоциях, а 36% - о нейтральных.

Среди тех, кто относится к действиям РФ в Украине нейтрально, таковых соответственно 73% и 25%, а среди поддерживающих РФ - 93% и 4%.

Опрос проводился 7-16 июня среди жителей Латвии в возрасте от 18 до 80 лет, в нем приняли участие 1386 человек.