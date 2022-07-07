Чт, 7.07.2022
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Борис Хмелевский, военнослужащий ВСУ, гей

Опрос: 40% русскоязычных осуждают действия России в Украине
Большинство - против сноса памятника в парке Победы

ФОТО: Jānis Škapars / TVNET

Действия РФ в Украине осуждают 40% жителей Латвии, общающихся дома на русском языке, но большинство из них - 60% - выступают против сноса памятника советским воинам в парке Победы. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного центром изучения общественного мнения SKDS по заказу порталов lsm.lv и rus.lsm.lv.

Согласно результатам опроса, почти три четверти (73%) опрошенных жителей Латвии осуждают действия РФ в Украине, при этом 65% - решительно осуждают. Еще 13% сообщили о нейтральном отношении, 5% - о поддержке действий РФ, в том числе 2% - о решительной поддержке.

В ходе опроса 40% русскоязычных респондентов заявили об осуждении действий РФ в Украине, в том числе 29% - о решительном осуждении. О поддержке РФ сообщили 12% (5% - о решительной поддержке), еще 28% обозначили свое отношение как нейтральное, а 19% выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

Чаще, чем в среднем в группе русскоязычных, об осуждении действий РФ в Украине заявляли респонденты в возрасте от 18 до 34 лет, люди с высшим образованием, граждане Латвии.

Русскоязычные с низкими доходами реже других высказывали осуждение действиям России, однако и не поддерживали их:

в этой группе чаще всего (43%) респонденты заявляли о нейтральном отношении. В свою очередь, поддержку действиям РФ чаще, чем в среднем, высказывали мужчины, респонденты в возрасте от 55 до 63 лет, без латвийского гражданства, занятые в частном секторе, имеющие средний доход и живущие в сельской местности.

При этом доля русскоязычных, поддерживающих или скорее поддерживающих действия РФ, во всех регионах была примерно одинаковой, а самой высокой - в Курземе (16%). В Латгале чаще, чем в других регионах страны, русскоязычные респонденты заявляли о нейтральном отношении (30%), а в Земгале чаще затруднялись ответить (31%).

О сносе памятника в парке Победы в Пардаугаве

О поддержке идеи сноса памятника "освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в рижском парке Победы заявили чуть меньше половины (49%) всех опрошенных, против высказались 35%.

Среди говорящих дома на латышском снос памятника поддерживают 72% (из них 57% - определенно поддерживают), среди говорящих на русском - против выступают 76% (55% - определенно против).

Лишь 9% русскоязычных одобряют снос и лишь 10% говорящих по-латышски выступают против него.

О нейтральном отношении заявили 14% респондентов, говорящих дома по-латышски, и 10% говорящих дома по-русски.

Опрос SKDS показал, что среди говорящих в семье по-русски снос памятника поддерживают чаще, чем в среднем, люди в возрасте от 18 до 34 лет, со средневысокими или высокими доходами, а также живущие в Курземе. Против чаще, чем в среднем, настроены респонденты в возрасте от 55 лет, без гражданства Латвии, с низкими доходами и живущие в Рижском регионе.

Из всех респондентов (без деления по языкам), осуждающих действия РФ в Украине, 66% поддерживают снос памятника. Однако, если выделить из этой группы тех, кто говорит дома на русском, картина становится противоположной - из числа русскоязычных респондентов, осуждающих РФ, 60% высказались против сноса памятника, а за - 22%.

О 9 мая

У респондентов также интересовались тем, какие эмоции они испытывают, когда в связи со Второй мировой войной слышат упоминание 9 мая.

Четверть (25%) всех респондентов заявили, что испытывают положительные эмоции (13% - очень положительные), о негативных эмоциях заявили 40% (в том числе о крайне негативных - 21%). Почти треть (31%) респондентов заявила о нейтральном отношении.

Среди говорящих дома в основном на латышском о позитивных эмоциях в связи с 9 мая сообщили 3%, еще 60% - о негативных, а о нейтральных - 35% Среди говорящих дома на русском картина позитивные эмоции по поводу 9 мая испытывают 62%, негативные - 7%. Еще у 25% отношение нейтральное, а 6% не дали конкретного ответа на этот вопрос.

Среди русскоязычных чаще, чем в среднем в этой группе, о позитивных эмоциях при упоминании 9 мая сообщили респонденты в возрасте 35 лет и старше, со средним образованием, без латвийского гражданства, с низкими или средними доходами, живущие в Рижском регионе и Земгале, а также в сельской местности.

О негативных эмоциях чаще говорили респонденты в возрасте от 18 до 34 лет, занятые в публичном секторе, люди со средними высокими или высокими доходами.

Среди всех респондентов чаще всего о позитивных эмоциях в связи с 9 мая заявляли те, кто поддерживают действия РФ в Украине, реже всего - осуждающие. Однако независимо от отношения к идущей сейчас войне у большинства русскоязычных респондентов упоминание 9 мая не вызывает негативных эмоций. Так, среди тех, кто осуждает действия РФ в Украине, 40% сообщили о положительных эмоциях, а 36% - о нейтральных.

Среди тех, кто относится к действиям РФ в Украине нейтрально, таковых соответственно 73% и 25%, а среди поддерживающих РФ - 93% и 4%.

Опрос проводился 7-16 июня среди жителей Латвии в возрасте от 18 до 80 лет, в нем приняли участие 1386 человек.

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