"Безответственно хотят ограбить Бундесвер": Германия не будет поставлять бронетехнику Украине

"Мы поддерживаем Украину всем, чем можем (..). Но мы должны гарантировать обороноспособность Германии", - сказала Ламбрехт информационному агентству DPA.

Германия начала поставлять Украине тяжелую военную технику, например, зенитные танки, но поставки начались намного позже, чем запросила Украина. Однако украинские лидеры продолжают требовать от Запада дополнительных вооружений для борьбы с вторгшимися российскими войсками.

"Безответственно хотеть грабить Бундесвер, особенно в наше время, и игнорировать военный совет генерального инспектора", - заявила министр.

Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Корн ранее высказывал мнение, что в настоящее время немецкая армия не может выделить Украине свои бронетранспортеры Fuchs.

Оппозиция в парламенте Германии призвала к быстрой доставке в Украину 200 бронетранспортеров.