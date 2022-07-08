"Черные точки" или самые опасные места на дорогах Латвии

В Latvijas Valsts ceļi (LVC) заявили, что карта опасных участков и перекрестков основных автомагистралей страны, или так называемых черных точек, о которых собираются данные о дорожно-транспортных происшествиях, создается сроком на три года.

Постановлением Кабинета Министров установлено:

3. При классификации участков дорог вне населенных пунктов определяются места в сети дорог (если они находятся в эксплуатации более трех лет), где на участках протяженностью один километр произошло не менее трех дорожно-транспортных происшествий, в которых есть пострадавшие, или не менее восьми дорожно-транспортных происшествий.

3.1 При классификации участков дорог в населенных пунктах определяются места в сети дорог (при их эксплуатации более трех лет), где произошло не менее трех дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на перекрестках или участках улиц между перекрестками, не превышающих более 300 метров или не менее 10 дорожно-транспортных происшествий.