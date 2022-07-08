"Черные точки" или самые опасные места на дорогах Латвии

Было много дискуссий о безопасности дорожного движения в Латвии и о большом количестве, на фоне Европы, несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с вождением. Мы выяснили, где находятся самые опасные места на дорогах Латвии, или так называемые "черные точки".
В Latvijas Valsts ceļi (LVC) заявили, что карта опасных участков и перекрестков основных автомагистралей страны, или так называемых черных точек, о которых собираются данные о дорожно-транспортных происшествиях, создается сроком на три года.
Постановление Кабинета Министров "Классификация опасных участков и перекрестков на основных автомобильных дорогах страны" (№ 1240) определяет порядок классификации участков дорог, на которых часто происходят дорожно-транспортные происшествия.
Поэтому участки магистральных дорог страны, находящиеся в ведении LVC в населенных пунктах, рассматриваются соответствующим образом.
Постановлением Кабинета Министров установлено:
3. При классификации участков дорог вне населенных пунктов определяются места в сети дорог (если они находятся в эксплуатации более трех лет), где на участках протяженностью один километр произошло не менее трех дорожно-транспортных происшествий, в которых есть пострадавшие, или не менее восьми дорожно-транспортных происшествий.
3.1 При классификации участков дорог в населенных пунктах определяются места в сети дорог (при их эксплуатации более трех лет), где произошло не менее трех дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на перекрестках или участках улиц между перекрестками, не превышающих более 300 метров или не менее 10 дорожно-транспортных происшествий.
Какие участки дорог и перекрестки самые опасные в Латвии?
Самая большая концентрация черных точек в Рижской районе, где также самая высокая интенсивность движения. Например, в период с 2017 по 2019 год на участке Таллиннского шоссе (А1) от двухуровневого пересечения с Видземским шоссе (А2) до стоянки у озера, за мостом через Гаую (0,00-13,85 км) образовалось шесть черных точек.
В указанный период из пяти погибших там человек четверо скончались в лобовых столкновениях. В прошлом году на этом участке Таллиннского шоссе были улучшена организация и безопасность дорожного движения.
LVC получают информацию из МВД и базы данных CSDD. После этого его собирают и уточняют места дорожно-транспортных происшествий.
Актуальная информация о черных точках на дорогах Латвии
В связи с этим важно отметить, что карта черных точек создается на трехлетнем интервале, поэтому в настоящее время самая последняя доступная информация собрана за период с 2017 по 2019 год.
В июне 2020 года была создана последняя карта опасных участков и перекрестков основных автомагистралей страны, или "черных точек", на которой обобщены данные о дорожно-транспортных происшествиях за трехлетний период с 2017 по 2019 год.
По сравнению с предыдущими годами количество черных точек сократилось вдвое, и в 2017-2019 годах на основных магистралях страны было выявлено 48 черных точек. В предыдущей карте за период с 2014 по 2016 год таких точек было 99.
Также в предыдущие годы самая высокая концентрация черных точек была в Рижчком районе, где наблюдалась самая высокая интенсивность движения. Правда, уменьшилось количество опасных участков и перекрестков, на которых погибло несколько человек. В предыдущей версии на карте их было три, а до этого - восемь.
"Количество опасных мест резко сократилось, это положительная тенденция. Наша задача с точки зрения дорожной инфраструктуры - сделать все, чтобы участники дорожного движения могли безопасно участвовать в дорожном движении, и продолжать уменьшать количество этих "черных точек". В этом году, благодаря добавочному финансированию в размере 75 миллионов, также будут реализованы дополнительные проекты по повышению безопасности дорожного движения. В целом на проекты безопасности дорожного движения будет выделено восемь миллионов евро как из годового бюджета, так и из дополнительных средств", - заявил председатель правления Latvijas Valsts ceļi Янис Ланге.
Анализируя данные дорожно-транспортных происшествий, следует сделать вывод, что на многих этапах, где происходят столкновения, их причиной является совершение несанкционированного маневра или обгон с нарушением правил дорожного движения.
Произошли следующие аварии:
На 59-м километре Видземского шоссе (А2);
На 1-м километре Таллиннского шоссе (А1);
46-й километр Вентспилсского шоссе и другие места
Все технические средства организации движения, в том числе горизонтальная разметка, предусмотрены нормативными актами и предназначены для повышения безопасности движения.
Водители должны учитывать, что они установлены или отмечены в определенном месте не просто так. Примером может служить участок Таллиннского шоссе (А1) возле Лиласте, где горизонтальная разметка края была изменена на сплошную линию, благодаря чему уменьшилось количество столкновений с неподвижными транспортными средствами.
"Ситуация в сфере безопасности дорожного движения с каждым годом улучшается. Об этом свидетельствует и новая карта "черных точек", на которой по сравнению с предыдущим периодом количество черных точек уменьшилось почти вдвое", - сказал директор управления организации дорожного движения госкомпании LVC Марис Заляйскалнс.
"Это было достигнуто как за счет реализации различных проектов по улучшению дорожного движения, так и за счет получения от Государственной полиции более точных данных об авариях, а также за счет изменения методологии. Однако сами водители также должны брать на себя часть ответственности и соблюдать правила дорожного движения. Ситуацию хорошо описывает серьезная авария в Алдери на перекрестке в Балтезере, которая произошла между мотоциклом и автомобилем в 2020 году", - пояснил Заляйскалнс.
При классификации участков дорог вне населенных пунктов определяются места в дорожной сети, где на одном километре произошло не менее трех тяжелых дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с человеческими жертвами или восьми ДТП с пострадавшими.
С другой стороны, в населенных пунктах опасным считается участок дороги протяженностью 300 метров, на котором за три года произошло не менее десяти аварий или не менее трех серьезных аварий. Перекрёсток считается опасным, если аварии произошли в радиусе 150 метров в каждую сторону.
Благодаря усовершенствованной методике, а также тому, что данные и координаты Государственной полиции по местам дорожно-транспортных происшествий стали более достоверными, теперь возможно с большей точностью определять опасные участки и перекрестки.
Сокращение количества "черных точек" можно объяснить тем, что ко многим из них приняты меры по повышению безопасности движения.
В целом улучшения дорожного движения без реконструкции проведены в 13 выявленных в предыдущий период (2014–2016 гг.) "черных точках", при этом в 46 местах проведена реконструкция участка дороги, обновлено покрытие или установлен фоторадар.
В нескольких местах, которые включены в карту опасных участков и перекрестков, запланированы работы по реконструкции или другие работы.
На определенных участках улучшения за последние три года уже произошли. Например, Юрмальское шоссе (A10), Видземское шоссе (A2) и т. д.
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