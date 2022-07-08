Российское судно с краденым украинским зерном выпустили из турецкого порта. Как это получилось?

Представитель турецкой таможни в порту Карасу не стал комментировать заявления украинских властей.

По информации агентства Рейтер, генпрокуратура Украины еще 30 июня направляла минюсту Турции письмо, в котором сообщила, что это судно причастно к "незаконному вывозу украинского зерна" из Бердянска и направлялось в турецкий порт Карасу с грузом на семь тонн.

В российском МИД в среду 6 июля заявили, что власти Турции не задерживали и не арестовывали судно "Жибек Жолы", оно стоит на рейде и проходит стандартные процедуры. Там не прокомментировали его загрузку украинским зерном.

"По информации посольства России в Турции, судно в настоящее время находится на рейде порта Карасу и проходит стандартные процедуры, включая фитосанитарный контроль. По итогам турецкими властями будет принято решение о заходе или в отказе о заходе судна в порт", - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Как таковых проблем нет, но судно стоит, чтобы не терять деньги, планируется покинуть якорную стоянку", - сообщил один из членов экипажа судна агентству ТАСС в четверг.

Он добавил, что пока не известно, куда далее проследует судно.

Однако и агентство Рейтер, и турецкое издание "Дейли сабах" сообщили, что пункт назначения корабля - российский порт Кавказ, а предполагаемая дата прибытия - пятница.

Казахстан: зерно везут по контракту с эстонской компанией

Судно зашло в турецкий порт в пятницу 1 июля. В тот же день госкомпания "Казахстан темир жолы", "дочка" которой управляет "Жибек жолы", сообщила, что проверяет с "уполномоченными государственными органами Украины" достоверность обращения украинских властей к Турции и проводит консультации с послами двух стран.

В компании заявили, что судно в прошлом году передали российской компании "Грин-Лайн" по договору бербоут-чартера (договор фрахтования судна без экипажа), и оно вывозило пшеницу по контракту с эстонской компанией Mangelbert OU. Руководитель Mangelbert OU, как заверили в казахстанской компании, "утверждает, что зерно является украинским и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны".

"Сделка продажи зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки", - заявили в "Казахстан темир жолы". Там добавили, что направили арендатору судна письмо с требованием в срочном порядке предоставить подробное пояснение ситуации с приложением всех подтверждающих документов.

Ранее, говоря о ситуации вокруг сухогруза, глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что "судно вроде бы действительно российское - под флагом России, принадлежит Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией" (цитата по "Интерфаксу").

Срок действия договора с "Грин-Лайн" - до 30 ноября этого года, сообщили в казахской компании. Там уточнили, что российская компания по условиям договора должна гарантировать, что в течение срока действия не подпадает под санкции. "В противном случае, у судовладельца имеется право немедленно расторгнуть договор", - заявили в "Казахстан темир жолы".

В Казахстане в четверг 7 июля заявили, что могут расторгнуть договор с российской компанией, арендовавшей судно "Жибек жолы".