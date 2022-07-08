"Покаянные" видео оппозиционеров в Беларуси: как силовики их делают

Позже в Тelegram-канале ГУБОП, связанном с белорусской милицией (около 10 раз удалялся администрацией Тelegram. - Ред.), появилось видео, на котором силовики врываются в квартиру Цыганкова. Во второй части ролика блогер рассказывает, что работает программистом и признается в том, что передавал информацию о передвижении силовиков во время акций протеста в чат Infopoint.

Видео, по словам Цыганкова, записывали на бюджетный телефон, возможно, даже личный: "Достали из-за шкафа зеленый экран, как в Голливуде, чтобы было удобнее накладывать фон (в данном случае - протесты 2020 года. - Ред.). Посадили на стул, сказали назвать имя и фамилию, где работаю, за что задержан. Кто-то хотел, чтобы я еще назвал зарплату, но когда узнали, что цифры невпечатляющие, решили, что об этом могу не говорить. Задают вопрос - записывают ответ, это все с большим количеством дублей. Например, в ответ на какой-то вопрос я начал улыбаться, сказали перезаписать, потому что я выгляжу "сильно счастливым".

Михаилу Цыганкову дали 14 суток административного ареста, отбыв его, блогер покинул Беларусь.

"Новых съемок не хотел бы"

"Я не пробовал отказываться от съемок. Скажем так, атмосфера не располагала к проявлению упрямства, не хотелось никого лишний раз злить", - говорит другой собеседник DW, пожелавший сохранить анонимность, поскольку до сих пор живет в Беларуси и, по его собственному выражению, "новых съемок не хотел бы".

Скриншот твиттер-аккаунта Михаила Цыганкова DW

Мужчину задержали в конце 2021 года. На "покаянном" видео он сообщает, что был подписан на Тelegram-каналы, признанные в Беларуси экстремистскими. За это ему дважды давали по 15 суток административного ареста. "В моем случае ничего особенно интересного или необычного не было: завели в кабинет, поставили перед камерой, сказали говорить "все как было", - продолжает мужчина. - Делали пару дублей, когда я запинался".

По словам собеседника, в МВД хотели "услышать его историю". Когда он не знал, что именно следует говорить, силовики сами подсказывали. В то же время, если мужчина предлагал свой, более нейтральный вариант текста, то тоже соглашались, не настаивая на каких-то особенных формулировках.

"Начальник райотдела КГБ снимал видео на свой телефон"

Журналиста и правозащитника из Речицы Гомельской области Андрея Медведева сотрудники КГБ задержали 16 июля 2021 года. После обыска в рамках дела по ст. 289 УК РБ ("Акт терроризма") доставили в районный отдел, где заставили подписать бумагу о сотрудничестве и "раскаяться" на камеру.

"Я был администратором и редактором регионального правозащитного информационного портала "Палеская вясна". Все претензии сводились к этому, хотя при задержании официально речь шла о каком-то деле о терроризме, - поясняет Медведев. - Начальник райотдела КГБ приказал отвести меня к нему в кабинет, начал угрожать тем, что отправит в могилевское СИЗО, но если подпишу бумагу о сотрудничестве с органами и снимусь в видео, то меня освободят".

о словам Медведева, он решил согласиться, потому что планировал, как только выйдет, бежать из Беларуси: "Я должен был сказать, что был администратором канала "Палеская вясна", что считаю это ошибкой, раскаиваюсь и советую всем бросить борьбу. Обычно я говорю по-белорусски, но, чтобы люди понимали, что информация исходит не от меня, я использовал русский язык с махровым белорусским акцентом - "трасянку".

После этого Медведева, действительно, вскоре отпустили. Когда видео с его "покаянием" появилось в провластных Тelegram-каналах, в первых же комментариях люди писали, что из-за "трасянки", которую использовал Медведев, сразу понятно, что сказанному верить не стоит.