Конгрессмен США: принадлежность Калининграда должна быть пересмотрена

Он указал, что вопрос Калининградского транзита, который в последнее время стоит на повестке дня Европейского союза (ЕС), следует рассматривать в контексте состоявшейся после Второй мировой войны Потсдамской конференции, достигнутые на которой договоренности предусматривали передачу тогдашнего Кенигсберга в Советский Союз.

"Было соглашение, в котором говорилось, что через 50 лет международное сообщество должно пересмотреть статус Калининграда. Я говорю об этом.

Думаю, международное сообщество должно собраться и спросить: "Хорошо, как теперь управлять Калининградом?",

- заявил журналистам в здании литовского парламента в четверг, 7 июля, представитель Республиканской партии США, который 24 года избирался в Палату представителей от штата Иллинойс.

В то же время он признал, что вопрос о статусе Калининграда будет трудно решить в то время, когда Россия вторглась в Украину.

"Если вы верите в систему, основанную на правилах, договорах, подписанных документах, а некоторые стороны их не соблюдают. Как жить в мире и гармонии? Очевидно, что никак. Потому что есть Россия, которая вторглась в суверенную страну, и нет никаких признаков того, что она собирается отступить", - сказал 64-летний политик.

Комментируя возможные действия НАТО, Шимкус подчеркнул, что "агрессоры понимают только силу".

"Они понимают только тогда, когда все карты выложены на стол. Если отступить, если международная политика будет примирительной, пойдут по головам.

Я рад реакции европейского сообщества на неспровоцированное нападение на Украину", - сказал бывший американский конгрессмен, чей дед по отцовской линии был литовцем.

Как сообщалось, в середине июня вступили в силу принятые в марте санкции ЕС в отношении перевозки российского железа, стали и черных металлов по территории ЕС. Позднее список пополнят перевозки цемента, алкоголя, угля и нефтепродуктов. Когда все санкции будут действовать, под них будет подпадать около половины российских грузов в Калининградскую область.

В связи с санкциями Литва запретила транзит подпадающих под них товаров в Калининградскую область. Россия считает санкции враждебными действиями Литвы и блокадой Калининграда. Москва пригрозила Литве ответными мерами, но пока они не уточняются. Пассажирские и продовольственные перевозки не нарушены, воздушное и морское сообщение с Калининградской областью продолжается без ограничений.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на прошлой неделе, что санкции ЕС в отношении транзита российских товаров через Литву в Калининградскую область должны регулироваться особыми правилами, чтобы снизить напряженность в отношениях с Москвой.

Территория Калининградской области до Второй мировой войны входила в состав Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсберг. На Ялтинской конференции Советский Союз, США и Великобритания определили границу между Польшей и СССР примерно по так называемой линии Керзона, присоединив к Советскому Союзу нынешнюю Калининградскую область, но не приняв никаких юридических документов.

Калининградский вопрос поднимался и на Потсдамской конференции. Свое желание сохранить эту территорию Москва обосновывала двумя аргументами - во-первых, тем, что у Советского Союза нет незамерзающих портов, а во-вторых, тем, что СССР очень сильно пострадал во время войны. Союзники в Потсдаме в основном согласились с требованиями СССР, но решили, что окончательное решение должно быть принято на предстоящей мирной конференции, однако Москва несогласованно присоединила эту территорию. Позднее началась холодная война и вопрос так и остался нерешенным.