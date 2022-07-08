В Пурвциемсе с крыши 9-этажного дома упал мужчина
В пятницу, 8 июля, с крыши дома по адресу Дзелзавас 76/2 в рижском микрорайоне Пурвциемс упал мужчина.
В пятницу, 8 июля, с крыши дома по адресу Дзелзавас 76/2 в рижском микрорайоне Пурвциемс упал мужчина.
Как сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Анце Розите, происшествие случилось в 7 утра. В Рижском отделении полиции возбуждено уголовное дело по статье 13 Уголовного закона о преступлении против здоровья личности, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Текущая информация, доступная полиции, не указывает на уголовное преступление.
Очевидцы, в том числе в соцсетях, сообщают, что упавший скончался, полиция подтверждению этому не предоставила. Также пользователи соцсетей рассказывают, что мужчина покончил с собой.
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