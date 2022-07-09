Сб, 9.07.2022
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Брэд Питт диагностировал у себя редкое заболевание

ФОТО: Isaaack/ Shutterstock

Голливудский актер Брэд Питт (Brad Pitt) рассказал, что у него есть достаточно редкое заболевание, которое он диагностировал у себя сам, пишет Spletnik.ru.

Брэд Питт признался, что с трудом может запоминать и узнавать лица людей. Это заболевание называется прозопагнозией, или просто лицевой слепотой.

Актер подчеркивает, что изо всех сил пытается запомнить лица людей, но попытки не всегда успешны. Этот недуг привел к тому, что сложилось впечатление будто он закрытый и отчужденный, недоступный и поглощенный собой.

Питт также пожаловался, что никто особо не верит, что он может страдать таким заболеванием, и его считают просто невежливым. Официально у актера такого диагноза нет. 

Ранее Брэд Питт также рассказал о своей борьбе с алкоголизмом и о планах завершить актерскую карьеру.

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