Брэд Питт диагностировал у себя редкое заболевание

Брэд Питт признался, что с трудом может запоминать и узнавать лица людей. Это заболевание называется прозопагнозией, или просто лицевой слепотой.

Актер подчеркивает, что изо всех сил пытается запомнить лица людей, но попытки не всегда успешны. Этот недуг привел к тому, что сложилось впечатление будто он закрытый и отчужденный, недоступный и поглощенный собой.

Питт также пожаловался, что никто особо не верит, что он может страдать таким заболеванием, и его считают просто невежливым. Официально у актера такого диагноза нет.

Ранее Брэд Питт также рассказал о своей борьбе с алкоголизмом и о планах завершить актерскую карьеру.