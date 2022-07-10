Сенсация в TikTok: пара с разницей в 37 лет планирует стать родителями

В сентябре 2021 года 61-летняя Шерил и 24-летний Куран обменялись обручальными кольцами. Оба живут в Риме и ежедневно создают контент в социальных сетях.

У общего профиля пары на TikTok 2,4 миллиона подписчиков. Куран дополнительно ведет свой профиль на OnlyFans, где публикует различный контент, а Шерил работает кассиром в магазине.

Пара сообщила своим подписчикам, что они планируют стать родителями. Они готовы расстаться со 120 000 фунтов стерлингов (примерно 140 381 евро) для оплаты услуг суррогатной матери.

61-летняя Шерил уже имеет семерых детей от предыдущих отношений, но это будет первый ребенок ее мужа.

Ни для кого не секрет, что большую популярность в Интернете пара приобрела из-за своих отношений, то есть из-за разницы в возрасте. Хотя комментарии в Интернете, как правило, скупы, Куран и Шерил счастливы, чего невозможно скрыть в ежедневных видеороликах.

23-летний Куран регулярно делится видео, в которых он со своей 61-летней женой Шерил танцуют под рэп- и R&B хиты, обнимаются и целуются, демонстрируя искренность чувств.