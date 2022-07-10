Фото и Видео ⟩ В Балтийском море наблюдались впечатляющие водяные смерчи

В начале этой недели мы уже сообщали о наблюдаемом столбе воды в Лиепае.

В субботу вечером, 9 июля, Брицис разместил на своей странице в Facebook видео, снятое читателем в Звейниекциемсе.

Однако утром в воскресенье, 10 июля, Том Брицис сообщил о наблюдаемых водяных столбах в местечке Варве в Вентспилсском крае.

ФОТО: Facebook/Toms Bricis/Ģirts Tīģeris

По словам эксперта, водяные столбы появляются, когда более прохладная воздушная масса поднимается над прогретыми водами Балтийского моря, как это произошло в конце затяжной летней жары этого лета.

"Теплые воды верхних слоев моря нагревают прохладный воздух, он быстро поднимается вверх, образуется турбулентность, которая при хорошем совпадении условий становится вихревой", - пишет Брицис.

Он отмечает, что водные столбы визуально впечатляют, но по большей части они не слишком опасны для находящихся на берегу. Если толща воды достигает берега, то чаще всего она исчезает уже на берегу и в районе дюн, так как единственным источником ее энергии является теплая водная гладь.

Струи воды могут быть опасны для тех, кто находится в море, особенно для небольших лодок или яхт.

Это природное явление в Балтийском море распространено и известно с древних времен. Например, в начале 20 века это явление в Латвии называли "водяными штанами", и это название можно встретить даже в научно-популярных изданиях 30-х годов.

Чаще всего водяные столбы образуются в конце лета и начале осени, но иногда они возникают и раньше летом и весной, а также поздней осенью, но зимой, когда вода холодная или море даже покрыто льдом вихри не образуются.