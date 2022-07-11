Прогноз Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 июля: от ясности до полной неопределенности

Секстиль Солнца и Урана прощается, но пока не уходит, а потом его инициативы перехватывает младший братик - секстиль Меркурия и Урана.

Вместе они несут жажду обновления и новаторские мысли, направленные на решение финансово-домашних вопросов.

Да здравствуют новые методы улучшения среды обитания и выгодные покупки!

Но гвоздем программы, конечно, будет трин Венеры из Близнецов к Сатурну в Водолей - от сантиментов решительно откажемся, но за это получим возможность полезного общения с надежной помощницей, которой можно доверять.

Сдержанность и деликатность в решении самых интимных вопросов. Шансы договориться с любимым человеком без заламывания рук и манипуляций - просто, ясно и начистоту.

Хотя лучше на все это рассчитывать в первой половине недели. Потому что с четверга ясность начнет уступать место неопределенности, неорганизованности и безалаберности.

Коротко о главном: самое важное для представителей каждого знака Зодиака

Овен. Наконец дебет сойдется с кредитом. Или вы просто научились жить в новых финансовых условиях?

Телец. Новые знакомые рассчитывают на вашу гениальность.

Близнецы. Красота серьезности не помеха. Быть можно дельным человеком и думать о… и т. п.

Рак. Есть контакт! Важный, полезный и правильный с кем-то из друзей.

Лев. Если вам кажется, что вы чего-то не догоняете, посмотрите на других! Они вообще отстали и плетутся в хвосте.

Дева. Готовясь к дружескому нашествию, не теряйте легкости бытия и помните о главных целях.

Весы. Непостижимым образом вы будете способны выкрутиться из любой сложной ситуации.

Скорпион. Будем сидеть и смотреть на конкурентов или все-таки встанем с дивана и что-то сделаем?

Стрелец. Пациент сейчас скорее выключен из продуктивной деятельности, чем включен в нее. Пустые хлопоты.

Козерог. Неделя приятных обязанностей и обязательных приятностей.

Водолей. Ждите хороших новостей и возможности приятно пообщаться с кем-то из женщин.

Рыбы. Дети - повод для знакомства. Или способ не потерять радость жизни.