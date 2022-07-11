Смерть танка? Что война в Украине говорит о будущем бронетехники на поле боя

Этот T-72 Танковому музею в Бовингтоне подарила польская армия ФОТО: BBC

Взгляды Ходжеса разделяет отставной бригадный генерал британской армии Бен Барри, который сейчас работает старшим научным сотрудником, специалистом по наземным боевым действиям в Международном институте стратегических исследований.

"Провал российского наступления на Киев показывает, что происходит, когда танки неумело развертываются армией, которая не может вести общевойсковую войну (боевые действия с комбинированным применением танков, пехоты, артиллерии и авиации) и имеет слабую логистику, - говорит Бен Барри. - Хорошо обученная боевая группировка НАТО выдвинула бы вперед пехоту, чтобы не дать танкам попасть в засаду".

У танка, ставшего символом современной войны, много и критиков, и сторонников. Во время войны 2020 года в Нагорном Карабахе армянские танки были разгромлены азербайджанскими беспилотниками турецкого производства. В Ливии те же самые дроны "Байрактар ТБ2" нанесли серьезный урон войскам генерала Хафтара, да и в Сирии турецкие беспилотники успешно вели охоту на танки правительственных сил Асада.

На ранней стадии войны в Украине современные противотанковые управляемые ракеты, поставляемые украинской армии Британией, США и другими странами, сыграли решающую роль в том, чтобы отогнать российские бронетанковые колонны от Киева. Однако на второй стадии войны, в Донбассе, решающую роль играет уже сконцентрированная российская артиллерия, разрушительная огневая мощь которой помогает российским войскам продвигаться вперед.

По предварительным оценкам, российская армия на этой войне потеряла - уничтоженными или брошенными - более 700 танков. На этих танках часто можно увидеть элементы динамической защиты (ДЗ), которые выглядят как крупные пластины или кирпичики. При попадании ракеты взрывчатка, заключенная между стальных пластин в ДЗ, детонирует, заставляя большую часть кумулятивной струи распыляться и спасая тем самым корпус танка от пробития.

Однако беспилотники и противотанковые ракеты западного производства нашли способ обойти это препятствие: они наносят удар по верхней части танковой башни, где броневая защита незначительна.

"Эта война стала праздником беспилотников, - говорит генерал Барри. - Мы поняли, что для того, чтобы избавиться от вражеских дронов, нужны свои собственные. И необходимы классические средства ПВО для обороны от низколетящих целей, включая лазеры и электронные глушилки".

Десятки российских танков были уничтожены с помощью ракет "Джавелин" ФОТО: Getty Images

Отсрочить отставку танков могла бы система активной защиты (APS).

"Существуют два типа APS: мягкого поражения и жесткого уничтожения, - поясняет Дэвид Уилли из Танкового музея и делает паузу, пока Т-72, подарок от польской армии, окутывается голубоватым дымком выхлопа и угрожающе разворачивает в нашу сторону свое огромное 125-миллиметровое орудие. - Мягкое поражение - это электромагнитный импульс, нарушающий работу приближающейся ракеты. Жесткое уничтожение - это стрельба по ракете чем-то вроде пуль".

ФОТО: BBC