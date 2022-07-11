В Риге проходит встреча почетных консулов из 37 стран

На встрече почетные консулы будут проинформированы о текущих вопросах внешней политики Латвии, политики безопасности и стабильности финансового сектора, возможностях двустороннего экономического и культурного сотрудничества, а также ознакомятся с актуальными задачами консульской работы.

Сегодня к участникам встречи обратятся министр иностранных дел Эдгар Ринкевич , спикер Сейма Инара Мурниеце , министр обороны Артис Пабрикс и директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс. Почетные консулы также встретятся с представителями Службы финансовой разведки и Банка Латвии. В Рижском замке консулов примет президент Эгил Левитс с супругой.

Завтра запланирована встреча участников с представителями Министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития, а также обсуждение предложений сотрудничества от Рижского агентства инвестиций и туризма. Информацию о текущих процессах представит Центральная избирательная комиссия.

Почетные консулы посетят Большую эстраду Межапарка и встретятся с заместителем председателя Рижской думы Эдвардом Смилтенсом. Культурная программа будет дополнена выступлением танцевального ансамбля Zelta sietiņš и посещением выставки Purvītis в Латвийском национальном художественном музее.

13 июля почетные консулы вместе с министром сообщения Талисом Линкайтсом и председателем правления АS Pasažieru vilciens Янисом Григулисом отправятся поездом в Тукумс, посетят усадьбу Шлокенбека и одно из крупнейших предприятий по производству современных фасадов в Балтийском регионе SIA Skonto Plan Ltd. В Сабиле для участников встречи будет организовано посещение Центра искусства, культуры и туризма в реконструированном здании синагоги и замка в Калнмуйже.

Встречи почетных консулов Латвии МИД организует раз в два года с 2002 года.

Почетные консулы Латвии представляют интересы страны во всех регионах мира - Европе, Америке, Азии, Африке, Австралии и Новой Зеландии. У Латвии более 170 почетных консулов в разных странах мира.

Почетный консул от имени Латвии выполняет представляющие государство и консульские функции. Почетные консулы Латвии выполняют свои обязанности добровольно.