Полиция призывает отозваться очевидцев трагической аварии под Марупе

Полиция просит откликнуться людей, которые могут предоставить полезную для расследования информацию, а также водителей, в распоряжении которых есть записи видеорегистратора с места событий.

В полицию можно звонить в рабочее время с 8:00 до 16:30 по телефонам 672 197 05, 670 866 59, 266 536 18 или круглосуточно по телефону 110.

Как сообщалось, в результате тяжелого ДТП под Марупе два человека погибли, пять получили различные травмы.

На шоссе столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля - Chrysler Sebring, Volvo XC 90, Renault Espace, Mercedes Benz Actros с полуприцепом Smitz и Scania с цистерной, из которой вылилось около 20 тонн топлива. В результате аварии погибли водители Volvo и Renault.

Галерея: Тяжелое ДТП в Марупском крае