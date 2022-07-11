Полиция призывает отозваться очевидцев трагической аварии под Марупе
Государственная полиция просит откликнуться свидетелей трагической аварии, которая произошла в пятницу, 8 июля, на Лиепайском шоссе в Бабитской волости.
Государственная полиция просит откликнуться свидетелей трагической аварии, которая произошла в пятницу, 8 июля, на Лиепайском шоссе в Бабитской волости.
Полиция просит откликнуться людей, которые могут предоставить полезную для расследования информацию, а также водителей, в распоряжении которых есть записи видеорегистратора с места событий.
В полицию можно звонить в рабочее время с 8:00 до 16:30 по телефонам 672 197 05, 670 866 59, 266 536 18 или круглосуточно по телефону 110.
Как сообщалось, в результате тяжелого ДТП под Марупе два человека погибли, пять получили различные травмы.
На шоссе столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля - Chrysler Sebring, Volvo XC 90, Renault Espace, Mercedes Benz Actros с полуприцепом Smitz и Scania с цистерной, из которой вылилось около 20 тонн топлива. В результате аварии погибли водители Volvo и Renault.
Галерея: Тяжелое ДТП в Марупском крае
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