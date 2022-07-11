Пн, 11.07.2022
Для физического, частного, лица штраф - от 30 до 1400 евро. Да, за установку палатки в прибрежной дюнной защитной зоне. Не считая мест, где есть и особо охраняемые природные территории. Там уже другой тариф. Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды
Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды

Полиция призывает отозваться очевидцев трагической аварии под Марупе

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Государственная полиция просит откликнуться свидетелей трагической аварии, которая произошла в пятницу, 8 июля, на Лиепайском шоссе в Бабитской волости.

Полиция просит откликнуться людей, которые могут предоставить полезную для расследования информацию, а также водителей, в распоряжении которых есть записи видеорегистратора с места событий.

В полицию можно звонить в рабочее время с 8:00 до 16:30 по телефонам 672 197 05, 670 866 59, 266 536 18 или круглосуточно по телефону 110.

Как сообщалось, в результате тяжелого ДТП под Марупе два человека погибли, пять получили различные травмы.

На шоссе столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля - Chrysler Sebring, Volvo XC 90, Renault Espace, Mercedes Benz Actros с полуприцепом Smitz и Scania с цистерной, из которой вылилось около 20 тонн топлива. В результате аварии погибли водители Volvo и Renault.

Галерея: Тяжелое ДТП в Марупском крае

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back